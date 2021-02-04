宜阳赵保漫山槐花飘香 看着美 蒸着香……

“五一”假期，正是槐花飘香的季节。在宜阳县赵保镇，第六届槐花节盛情迎宾。

“五一”假期，正是槐花飘香的季节。

在宜阳县赵保镇，第六届槐花节盛情迎宾。在寺河水库的青山绿水间，伴随着沁人心脾的槐花清香，广大游客陶醉其中、心旷神怡，尽情享受美丽乡村的独特魅力，领略林海花香的秀美画卷。

赵保镇位于宜阳县城西南约15公里，是豫西早期革命根据地之一，有着“红赵保”之称。

本届槐花节以“槐花香飘红赵保”为主题，以红色旅游、山水生态、休闲养生、生态采摘为依托，让游客尽情领略自然美景，感受红色文化。(洛报融媒记者 白云飞 文/图/视频)