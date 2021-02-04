宜阳县香鹿山凤凰谷公园免费开放

5月1日，洛报融媒记者获悉，位于香谷康体乐道、占地面积2500多亩的宜阳县香鹿山凤凰谷公园正式对外开放，游客可免费入园参观。

5月1日，洛报融媒记者获悉，位于香谷康体乐道、占地面积2500多亩的宜阳县香鹿山凤凰谷公园正式对外开放，游客可免费入园参观。

凤凰谷公园内散养梅花鹿500余头、孔雀700余只，还放养有野鸡、锦鸡等动物。

“香谷康体乐道，‘香’指的是赵老屯迷迭香民俗文化村，‘谷’是指香鹿山凤凰谷。”宜阳县农村公路管理所所长张喜国说。

张喜国介绍，香谷康体乐道全长34.8公里，宽6.5米，其中5米为行车道，1.5米为自行车赛道、步行道。计划分三期建成，第一期全长10.8公里，已全部完工，串起迷迭飘香赵老屯、樱桃沟樱桃采摘、惠水文润大柳树、人民公社郭坪村、四治融合北留村、召伯遗爱古甘棠等美丽乡村建设观景线。

香谷康体乐道很好找，沿涧西区河洛路向西驾车前行，十几分钟左右即进入宜阳县李贺大道，在李贺大道牌窑路口即看到香谷康体乐道入口，地面上喷绘有鹿图案，向北即可到达赵老屯迷迭香民俗文化村。