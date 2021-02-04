宜阳县全民健身月启动仪式暨迎“五一”万人健步走活动明日举行

明天上午，洛阳市宜阳县全民健身月启动仪式暨迎“五一”万人健步走活动，将在宜阳县香鹿山镇赵老屯启动。 明天上午，洛阳市宜阳县全民健身月启动仪式暨迎“五一”万人健步走活动，将在宜阳县香鹿山镇赵老屯启动。 届时，上万名健步走爱好者统一着装，手持队旗，沿着新修建的香谷山林康体乐道，从赵老屯出发，步行经过大柳树村、郭坪村，最终抵达香鹿山凤凰谷景区，全长约10公里，沿途绿树成荫，鲜花点缀其中，一片春日美景。 相关链接： 香谷山林康体乐道全长32.8公里，宽6.5米，5米为车行道，1.5米为自行车赛道、步行道。同时，按照3公里一个停靠驿站，五公里一个休息港湾，高标准进行设计规划。 计划分三期建成，第一期全长9.8公里，已全部完工，并按照按照经果林、花卉、蜜源植物和景观花草搭配、林灌草木结合的方式进行绿化美化，串起迷迭飘香赵老屯、名至实归樱桃沟、惠水文润大柳树、人民公社郭坪村、四治融合北留村、召伯遗爱古甘棠等美丽乡村建设观景线。 香谷山林康体乐道的建成，让群众实现了“有绿道走、有风景看、有故事讲、有驿站停、有景区游”的梦想，提升了大家的幸福感、获得感。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王楠)