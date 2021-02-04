宜阳县开展村级集体资产专项治理 为乡村振兴夯实基础

3月29日，走进洛阳宜阳县张坞镇程子村，200个大棚连成一片，在春光下泛着银光，恰似白浪涌动。正值草莓丰收季，走进大棚细细一瞧，一垄垄绿油油的苗儿上缀满红彤彤的草莓，苗儿绿草莓红，映衬着村民喜悦的笑脸。

3月29日，走进洛阳宜阳县张坞镇程子村，200个大棚连成一片，在春光下泛着银光，恰似白浪涌动。正值草莓丰收季，走进大棚细细一瞧，一垄垄绿油油的苗儿上缀满红彤彤的草莓，苗儿绿草莓红，映衬着村民喜悦的笑脸。

“去年通过清产核资，一下盘活了村里300亩土地。村里凭土地入股引来投资商种植草莓，不仅集体经济收入多了，村民也能在家门口务工，得到了实惠。”程子村党支部书记宋宣芳喜上眉梢。

随着农村集体经济蓬勃发展，集体产权制度改革不断深化，集体资产底数不清、低价流转、廉价租赁甚至久占为业等问题严重影响农村集体经济发展。自去年下半年开始，宜阳县在完成农村集体资产清产核资、确权颁证和股份合作制改革的基础上，开展新一轮村级集体资产专项治理，让集体资产“底清账明”，切实维护了广大群众利益，为全面推进乡村振兴提供了有力支撑。