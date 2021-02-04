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河科大大学生志愿者与宜阳小学生结对子辅导学业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 21:01

　　28日，洛报融媒记者从市民政局获悉，日前，经洛阳市馨怡福星社会工作服务中心牵线，河南科技大学爱心桥青年志愿者服务社与宜阳县香鹿山镇寻村小学开展“线上助学”活动，通过一对一线上辅导学业，服务留守儿童。

河南科技大学爱心桥青年志愿服务社

　　“根据协议，大学生志愿者为寻村小学的学生无偿提供志愿服务。”河南科技大学机电工程学院团委书记、机电工程学院本科生爱心桥社团党支部书记张甜甜说，大学生志愿者为寻村小学学生提供线上课业辅导、传授科学的学习方法。本次志愿服务期限为4月18日至6月12日，每周4个小时。

　　“寻村小学有近500名学生，首批参与‘线上助学’的是14名六年级学生，后续将根据助学情况逐步增加人数。”寻村小学政教处主任王艳丽说。

　　市民政局慈善事业促进与社会工作科工作人员介绍，此次“线上助学”活动属于市民政局社会工作与志愿者服务项目，保障留守儿童和困境儿童持续得到学业辅导，也是贯彻落实省民政厅《2020年农村留守儿童社会工作服务指引》具体要求，通过链接社会资源为留守儿童开展服务，共同推进解决学生们学业无人辅导的问题，从而进一步加强农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作，深化基层民政服务“三社联动”工作机制，打通服务群众的“最后一米”。（洛报融媒记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶）(采访对象供图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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