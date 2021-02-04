哪种职业病要注意防范？这项宣传活动和洛阳人密切相关！

25日上午，市卫健委联合市人力资源社会保障局、市社会保险中心、洛阳市人社人力资源有限公司、洛龙区卫健委，在洛龙区宝龙广场联合举办“《职业病防治法》宣传周暨宣传培训系列活动”启动仪式。

25日上午，市卫健委联合市人力资源社会保障局、市社会保险中心、洛阳市人社人力资源有限公司、洛龙区卫健委，在洛龙区宝龙广场联合举办“《职业病防治法》宣传周暨宣传培训系列活动”启动仪式。

今年4月25日至5月1日，是全国第19个《职业病防治法》宣传周，活动的主题是“共创健康中国，共享职业健康”。

市卫健委相关负责人介绍，职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者，在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。“目前国内最严重的职业病是尘肺病，具体到我市，尘肺病也是最主要的职业病，其次是职业性噪声聋。”该负责人说，我市作为全国的重工业基地，全省的工业大市，工业门类齐全，企业数量众多，职业病防治任务也非常艰巨繁重。