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提升社会治安防控 洛阳警方今年将有系列动作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 18:53

　　加强社会治安防控、严打食药环森违法犯罪、深化“放管服”改革……16日召开的洛阳市公安机关治安和出入境管理、特巡警、森林公安工作会议透露，今年，洛阳警方将在这些方面发力，全面提升社会治安防控、服务市民能力、质效。

　　加强社会面整体防控。加强市县两级特巡警队伍建设，完善街面警务站和智慧巡防体系，落实公安武警联勤武装巡逻等机制和“1、3、5分钟”快速响应机制；探索巡逻防控新模式，实现巡逻防控与110接处警有机衔接，切实提升整体防控和应急处置水平。

　　严打食药环等突出违法犯罪。以“黄河行动”“昆仑2021”等专项行动为载体，紧盯群众关心的民生领域，统筹开展打击食药环和知识产权违法犯罪。围绕“断链行动”，始终保持对黄赌违法犯罪严打态势，持续深入开展打击整治枪爆违法犯罪、扫黄打非等专项行动，铲除违法犯罪滋生土壤。

　　严打涉林违法犯罪。坚持清查与收缴并行、打击与整治并重，深入摸排犯罪线索，坚决整治涉野生动物、涉林类违法犯罪活动。

　　强化公共安全监管。加强铁路、民航、地铁、公交、长途客运等安全防范措施，深化“平安站车路、金盾护你行”专项行动，加强寄递物流等新业态安全监管，消除各种风险隐患。加强校园周边重点巡防和社会治安综合治理，深化护校安园专项行动。加强消防监管，深入开展消防安全三年专项整治行动、三级重点单位和“九小”场所消防安全专项治理等，最大限度地消除火灾隐患。

　　持续深化“放管服”改革。深化“证照分离”改革，优化网上审批备案、告知承诺；深化户籍制度改革，提高农业转移人口落户便利性；严格审批签发各类出入境证件，全力维护我市出入境管理秩序和社会大局稳定。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 魏征 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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