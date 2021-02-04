洛阳2020年-2021年秋冬季污染防治主要指标同比下降9.3%

洛报融媒记者3月31日从洛阳市污染防治攻坚办获悉，2020年-2021年秋冬季，洛阳市环境空气质量较上年同期明显改善，超额完成国家下达指标任务。

洛报融媒记者3月31日从洛阳市污染防治攻坚办获悉，2020年-2021年秋冬季，洛阳市环境空气质量较上年同期明显改善，超额完成国家下达指标任务。

按照国家下达的考核任务，2020年10-12月，洛阳市PM2.5平均浓度应控制在每立方米73微克以内，重污染天数应控制在6天以内；2021年1月-3月，洛阳市PM2.5平均浓度应控制在每立方米100微克以内，重污染天数应控制在18天以内。

监测数据显示，2020年-2021年秋冬季期间，洛阳市PM2.5平均浓度为每立方米68微克，同比下降9.3%，超额21%完成“国考”指标任务；综合指数为5.632，同比下降6.1%；重污染天数为11天，比“国考”目标减少13天。

国家自2018年开始在京津冀及周边地区、汾渭平原等重点区域秋冬季期间(10月至次年3月)开展大气污染综合治理攻坚行动，对环境空气质量改善目标实施考核。

在去年同期空气质量取得较大改善的基础上，2020年-2021年秋冬季，洛阳市坚持“空气质量只能更好、不能变差”的原则，紧盯目标任务，聚力推进产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整优化，狠抓扬尘、散煤、“散乱污”企业集中整治，持续抓好减污和降碳协同治理，着力提升治理体系和治理能力现代化水平，积极有效防控重污染天气。

去年以来，洛阳市完成工业污染深度治理任务557项，煤炭消费总量同比减少112万吨，淘汰煤电机组4台共54万千瓦，累计退城搬迁改造高排放企业66家，退出焦化产能100万吨、合成氨产能15万吨。同时，洛阳市还淘汰国三及以下排放标准柴油货车10507辆，推广市政、环卫、公交、出租等重点领域新能源车2072辆，城市区供热普及率达90.1%，大气污染物排放量大幅减少，为秋冬季管控奠定了坚实基础。

在重污染天气应急应对方面，按照国家、省秋冬季重污染天气应急管控工作要求，洛阳市完成应急减排清单制定、应急预案修订工作，将5469家工业企业、1873个施工工地和138.77万辆车纳入应急减排清单，对58个重点行业企业落实绩效分级差异化管控和驻厂监管，对绩效评级A级、绩效引领性企业和民生保障类企业实施自主减排，对小微涉气企业仅采取停止国四及以下重型车辆运输的方式实施减排，切实做到精准、科学、依法，坚决避免“一刀切”。进入秋冬季以来，洛阳市深化拓展以往的好经验好做法，充分发挥“环保+气象”“环保+专家”“环保+公安”“环保+电力”的联防联控作用，强化空气质量分析研判，及时采取应急减排措施，通过在线监控、调度通报、联合执法等，有力促进各项管控措施落到实处，确保了环境空气质量持续改善。（洛报融媒记者 李三旺 文/图）