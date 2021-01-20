世界防治结核病日 快来学一些防治知识

3月24日是第26个“世界防治结核病日”，今年的主题是“终结结核流行，自由健康呼吸”。

3月24日是第26个“世界防治结核病日”，今年的主题是“终结结核流行，自由健康呼吸”。

当天上午，在宝龙城市广场，工作人员向市民广泛宣传结核病防治知识，提升社会公众对结核病防治核心信息知晓率及健康素养，让更多人关注并了解结核病，共同努力消除结核病危害。当天，市卫健委及市疾病预防控制中心联合各医疗卫生单位在城市区多地同时开展科普宣传，洛龙区、伊滨区还联合辖区高校，开展防控知识进校园活动。

结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病。结核菌可能侵入人体全身各种器官，因其主要侵犯肺脏，感染者就会患上我们经常听说的肺结核病，又称肺痨。据了解，这种疾病已危害人类长达3000多年。20世纪50年代，伴随着抗结核药物的开发与应用，肺结核一度得到控制。近年来，由于结核病新药和新治疗手段匮乏、耐药问题越来越突出、移民及人口增长，结核病在沉寂了几十年后又卷土重来。

得了肺结核怎么办？市疾控中心专家提醒，得了结核不要怕，规范服药可治愈！防治肺结核，有以下注意事项：

1、当出现咳嗽、咳痰≥2周、咯血或血痰症状时，要警惕得了肺结核，请及时到结核病定点医疗机构接受诊疗，国家对肺结核诊疗有相关免费政策。

2、一定要规范服药。如果未规范服药，普通肺结核一旦发展成为耐药肺结核，不仅治疗周期会延长，一些药物副作用明显，治疗费用也会变得昂贵很多。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 文/图)