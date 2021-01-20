洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

世界防治结核病日 快来学一些防治知识
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 21:20

　　3月24日是第26个“世界防治结核病日”，今年的主题是“终结结核流行，自由健康呼吸”。

　　当天上午，在宝龙城市广场，工作人员向市民广泛宣传结核病防治知识，提升社会公众对结核病防治核心信息知晓率及健康素养，让更多人关注并了解结核病，共同努力消除结核病危害。当天，市卫健委及市疾病预防控制中心联合各医疗卫生单位在城市区多地同时开展科普宣传，洛龙区、伊滨区还联合辖区高校，开展防控知识进校园活动。

　　结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病。结核菌可能侵入人体全身各种器官，因其主要侵犯肺脏，感染者就会患上我们经常听说的肺结核病，又称肺痨。据了解，这种疾病已危害人类长达3000多年。20世纪50年代，伴随着抗结核药物的开发与应用，肺结核一度得到控制。近年来，由于结核病新药和新治疗手段匮乏、耐药问题越来越突出、移民及人口增长，结核病在沉寂了几十年后又卷土重来。

　　得了肺结核怎么办？市疾控中心专家提醒，得了结核不要怕，规范服药可治愈！防治肺结核，有以下注意事项：

　　1、当出现咳嗽、咳痰≥2周、咯血或血痰症状时，要警惕得了肺结核，请及时到结核病定点医疗机构接受诊疗，国家对肺结核诊疗有相关免费政策。

　　2、一定要规范服药。如果未规范服药，普通肺结核一旦发展成为耐药肺结核，不仅治疗周期会延长，一些药物副作用明显，治疗费用也会变得昂贵很多。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 试乘首日 2万余名市民乘地铁感受“洛...
  • 强主题，紧跟时代丰内涵—— 一谈高质...
  • 洛阳钼业2020年营收首次突破千亿元
  • 全市新提拔县处级领导干部廉政谈话会...
  • 洛阳地铁1号线初期运营时间确定：每天...
  • 东方博物馆之都研学营地项目入选文旅...
  • 看到电动车忘拔钥匙 男子顺手牵羊被刑拘
  • 市公安局反诈中心提醒：虚假、恶意App...
  • 全市政法队伍教育整顿第二次调度会召开
  • 【河洛党史故事】张思贤：高举抗日火...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605