胡润泽率队来洛调研大气污染防治工作

昨日，西安市人大常委会党组书记、主任胡润泽率队来洛调研大气污染防治工作，为推动西安市环境空气质量持续改善提出高质量建议做准备。

昨日，西安市人大常委会党组书记、主任胡润泽率队来洛调研大气污染防治工作，为推动西安市环境空气质量持续改善提出高质量建议做准备。

我市领导吴中阳、刘冠瑜、贺敏等参加活动。

在孟津朝阳镇南石山村、高新区环洛再生能源有限公司、洛龙区中集凌宇汽车有限公司，调研组先后察看了“双替代”供暖改造成效、提标改造后的生活垃圾焚烧发电流程和涂装自动化喷粉生产线，了解减排具体做法。在随后召开的座谈会上，调研组对洛阳贯彻落实中央、省委决策部署，坚持以新发展理念为引领，统筹推进能源结构、产业结构、交通运输结构、用地结构调整优化的举措和成效表示赞赏。调研组认为，洛阳发展日新月异，污染防治体制机制健全，为西安相关工作提供了有益借鉴。

吴中阳在调研中表示，洛阳与西安同为汾渭平原城市，郑洛西高质量发展合作带已经上升为国家战略，未来在政治、经济、文化、教育、旅游等方面有巨大的协同合作空间。在大气污染区域联防联控方面，两市都有一些好经验、好做法值得相互学习，希望两市强化信息共享和联动合作，深入推进西安都市圈与洛阳都市圈优势互补，共同推动郑洛西高质量发展合作带加快建设。洛阳也将进一步认真落实新发展定位，在更大的格局中厚植优势，补短板、强弱项，持续夯实污染防治责任，为建设绿水青山、美丽中国作出积极贡献。(记者 智慧 通讯员 何燕)