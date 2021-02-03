洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

胡润泽率队来洛调研大气污染防治工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.19 08:41

　　昨日，西安市人大常委会党组书记、主任胡润泽率队来洛调研大气污染防治工作，为推动西安市环境空气质量持续改善提出高质量建议做准备。

　　我市领导吴中阳、刘冠瑜、贺敏等参加活动。

　　在孟津朝阳镇南石山村、高新区环洛再生能源有限公司、洛龙区中集凌宇汽车有限公司，调研组先后察看了“双替代”供暖改造成效、提标改造后的生活垃圾焚烧发电流程和涂装自动化喷粉生产线，了解减排具体做法。在随后召开的座谈会上，调研组对洛阳贯彻落实中央、省委决策部署，坚持以新发展理念为引领，统筹推进能源结构、产业结构、交通运输结构、用地结构调整优化的举措和成效表示赞赏。调研组认为，洛阳发展日新月异，污染防治体制机制健全，为西安相关工作提供了有益借鉴。

　　吴中阳在调研中表示，洛阳与西安同为汾渭平原城市，郑洛西高质量发展合作带已经上升为国家战略，未来在政治、经济、文化、教育、旅游等方面有巨大的协同合作空间。在大气污染区域联防联控方面，两市都有一些好经验、好做法值得相互学习，希望两市强化信息共享和联动合作，深入推进西安都市圈与洛阳都市圈优势互补，共同推动郑洛西高质量发展合作带加快建设。洛阳也将进一步认真落实新发展定位，在更大的格局中厚植优势，补短板、强弱项，持续夯实污染防治责任，为建设绿水青山、美丽中国作出积极贡献。(记者 智慧 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 明日开通！洛阳新伊大街南延工程地面...
  • 应天门、九洲池、栾川抱犊寨加入洛阳...
  • 洛阳两所高校可招收第二学士学位生
  • 洛阳地铁1号线通车在即 1300棵大树“...
  • 运营前最后一次“大考”！洛阳地铁1号...
  • 洛阳打通干线公路大通道 助力洛阳都市...
  • 从生活无法自理的脑梗患者到健身达人 ...
  • 挑灯夜战 修路便民
  • 今晚打开央视《探索·发现》 看二里头...
  • 洛阳正积极推进婚姻登记档案电子化工...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    春花绽放 扮靓洛阳城...
    洛阳凌波湖：皮划艇运...
    建设“客家祖源地” ...
    巨幅玻璃牡丹画将“绽...
    精彩热帖

    给游园添彩的模特

    女人如花

    含苞待放

    油菜花海
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605