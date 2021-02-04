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洛阳多措并举 持续推进污染防治工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.19 20:44

　　“景美、水清，我每天都要带孩子来这里散散步。”19日，在位于洛阳市涧西区滨河北路彩虹桥北侧的彩虹游园，市民王丽带着外孙畅享大好春光。在他们身旁，涧河水缓缓流入洛河，两岸杨柳依依，一派生机盎然景象。

　　近年，洛阳深入学习贯彻习近平生态文明思想，“把生态环境保护放在更加突出位置，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”，坚持多措并举、联防联控，持续推进污染防治工作，致力建设青山常在、绿水长流、空气常新美丽洛阳，让城市有“颜值”更有“气质”。

　　控制水污染、整治水环境、保护水资源、保障水安全……洛阳不断深化拓展“四河五渠”综合治理，截污治污、湿地游园、水系连通、生态绿化等重大工程相继实施，使全市域水生态环境全面改善，确保“一泓清水入黄河”。如今，王丽家门口的涧河林水相依、水景相融、人水相亲，就是我市大力推动全市域水生态环境治理的结果。

　　按照规划，下一步，洛阳将抓住黄河流域生态保护和高质量发展机遇，紧盯重点，持续发力，久久为功，到2025年，力争使境内现有和新增的国控断面优良水体比例超过90%，伊河、洛河满足生态流量需求，水生态功能恢复取得阶段性成效。

　　要让城市更有“气质”，除了水清岸绿、鱼翔浅底，还得有蓝天白云、清新空气。为此，洛阳坚持以改善空气质量为核心，突出工地、道路等重点领域，冬春季节、管控期间等重点时段，土石作业、车辆运输等重点环节，强化联防联控、应急响应、专项攻坚，引导企业加大人力和物力投入，不断提高依法控尘、科技控尘、精准控尘水平，PM10浓度不断降低，空气质量持续改善。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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