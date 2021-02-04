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洛阳地铁2号线15座车站名称确定 在解放路站将与1号线实现换乘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.22 17:12

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁2号线15座车站运营阶段名称正式确定，其中在解放路站将与1号线实现换乘。

　　洛阳地铁2号线贯穿洛阳南北发展轴，覆盖城市北部、东南部主要客流走廊，衔接洛阳火车站、洛阳龙门站两大综合交通枢纽，串联国家牡丹园、中国国花园、洛阳博物馆、隋唐城遗址植物园、体育中心、市民之家等多个客流集散点，对缓解跨铁路、洛河的交通压力，提升中心城区辐射带动力具有重要支撑作用。

　　“地铁站是城市文化的名片，2号线站名的确定工作，洛阳市委市政府高度重视，社会各界广泛关注，前期充分征求了各方面的意见建议。”洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，借鉴国内各地地铁站名“符合历史、照顾习惯、体现规划、好找好记”的命名原则，2号线一期站名前期已根据专家意见，结合洛阳城市特色，由相关设计人员本着“符合历史、照顾习惯、体现规划、好找好记”的原则选定暂用名。

　　按照洛阳市委市政府部署要求，随后，洛阳又通过新闻媒体等渠道广泛征求了市民群众、社会学者的意见建议，洛阳市轨道交通集团又结合群众意见建议，搜集汇总后进一步优化，并再次进行了论证，按照有关规定最终择优确定地铁2号线车站名称。

　　2号线均为地下线路，起于国家牡丹园附近的二乔路站，沿邙岭大道、国花路、解放路、隋唐城路、王城大道、开元大道、兴洛西街、龙门枢纽、伊洛路走行，止于伊洛路与龙门大道交叉路口的八里堂站，全长18.2公里，共设车站15座，平均站间距约1.25公里，在解放路站与已经开通运营的1号线换乘。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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