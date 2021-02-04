洛阳地铁1号线站点又添新标识【视频】

洛阳地铁1号线开通近一个月。随着客流量的不断增加，保障地铁站内的电梯安全运行尤为重要。





洛阳地铁1号线开通近一个月。随着客流量的不断增加，保障地铁站内的电梯安全运行尤为重要。今天上午，涧西区市场监管局执法人员将专门制作的146块电梯安全使用乘坐须知和风险告知牌，分别安装在其监管范围内7个地铁站的电梯处，并现场为旅客讲解安全知识。

记者注意到，这些告知牌除了印制有电梯安全须知等内容之外，还在四周点缀有牡丹花装饰图案，并标注有电梯应急救援电话96333字样。涧西区市场监管局相关负责人说，这些告知牌在设计时融入了“牡丹花城”的特色，希望其在发挥警示作用的同时，还能为地铁站增添一道与周围环境契合的“风景线”。