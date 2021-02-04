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“世界级施工难题”圆满解决！ 洛阳地铁2号线一期工程全线“洞通”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.19 09:27

　　今日，“牡丹20号”在洛河北侧的牡丹桥站成功破出后，各项数据监测一切正常。经过763天的连续施工，洛阳地铁下穿洛河段2个隧道全部打通，这一“世界级施工难题”圆满解决。

　　至此，洛阳地铁2号线一期工程全线“洞通”，为今年年底开通运营奠定了扎实基础。

　　洛阳地铁2号线一期工程贯穿洛阳南北发展轴，全长18.2公里，设15座地下车站，覆盖城市北部、东南部主要客流走廊，衔接洛阳火车站、洛阳龙门站两大综合交通枢纽，串联国家牡丹园、中国国花园、体育中心、洛阳博物馆、隋唐城遗址公园、市民之家等多处客流集散点，对缓解跨铁路、洛河的交通压力，提升中心城市辐射带动力具有重要支撑作用。

　　2号线2019年1月15日首台盾构机开始始发作业，随后，15个区间、30个隧洞的掘进任务有序展开。其中，此次最后打通的下穿洛河段，地处2号线文博园站至牡丹桥站之间，是整条地铁线难度最大、距离最长的区间。

　　“该区间的技术难度在全国同类型地层中也位居前列。”施工单位中铁隧道局集团相关负责人介绍，由于涉及下穿洛河作业，该区间面临采石箱滞排、出渣管道及刀具磨损严重等难题，这是业界公认的泥水盾构在卵石地层运用中的难关。

　　为此，施工单位专门量身定制了2台泥水平衡盾构机用于作业。在穿越洛河期间，面对多次遭遇高水压、浅覆土、刀盘被卡等情形，市轨道交通集团和项目团队坚持“马路办公”，每天盯控掘进参数、及时进行分析研判、并实时予以参数调整，确保盾构顺利安全穿越洛河，保证工程施工全过程安全可控。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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