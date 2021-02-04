聚焦洛阳地铁人！看“地铁医生”如何为列车“把脉诊疗”

昨日，在市轨道交通集团红山车辆段内，“地铁医生”王树丰正在对列车进行例行检查。今年23岁的王树丰是一名车辆检修员，正是他和同事们的精检细修确保了列车安全运行。

昨日，在市轨道交通集团红山车辆段内，“地铁医生”王树丰正在对列车进行例行检查。今年23岁的王树丰是一名车辆检修员，正是他和同事们的精检细修确保了列车安全运行。

螺丝不能有丝毫错位

王树丰毕业于西南交通大学车辆工程专业，2020年6月入职市轨道交通集团。不到一年时间，他已经成长为业务骨干。

当记者见到王树丰时，他提着工具箱，走到作业点后停下脚步，借助手电筒依次检查列车车底各个零部件。

列车结束一天的运营后，车辆检修最繁忙的工作才刚刚开始。王树丰一头扎进车间，像医生一样，为列车“把脉诊疗”，在日常检修、设备保养的基础上，将可能出现的设备故障消灭在萌芽状态。

王树丰说：“在检查列车的时候，要查看每个螺丝的防松标记，观察其是否错位。为了防止螺丝在高速运行的情况下松动、脱落，每个螺丝都要按照标准拧紧后画好防松标记，多拧半圈或少拧半圈都不行，检查的时候防松标记也不能有丝毫错位。”