洛阳：彩化扮靓城市 献礼建党百年

近日，记者从市城市管理局获悉，为献礼建党100周年，庆祝第39届中国洛阳牡丹文化节，该局积极组织各区和相关单位开展彩化工作，重点对城市区主次干道、大型公共场所、景区游园等地进行布置，通过立体花坛、花球、花柱等扮靓市区。

近日，记者从市城市管理局获悉，为献礼建党100周年，庆祝第39届中国洛阳牡丹文化节，该局积极组织各区和相关单位开展彩化工作，重点对城市区主次干道、大型公共场所、景区游园等地进行布置，通过立体花坛、花球、花柱等扮靓市区。

市党政办公大楼南门前摆放的立体花坛

记者在市党政办公大楼南门前看到，一面巨大的党旗迎风飘扬，数朵硕大的牡丹错落绽放，巨幅立体字“奋斗百年路 启航新征程”竖立在花带中，整体造型庄重而喜庆。这是我市为献礼建党100周年制作的立体花坛之一，它以“奋斗百年路 启航新征程”为主题，整体高约7.5米、宽约23米，在设计元素中，党旗和天安门寓意中国共产党，青山和牡丹寓意洛阳，圆环寓意广大人民团结一心。

在涧西区世纪华阳体育广场游园入口处，一组融入牡丹、青山绿水、五角星等元素的立体花坛吸引不少市民驻足合影，“第39届中国洛阳牡丹文化节欢迎您”的字样格外醒目。“造型漂亮、喜庆，一进游园就能看到，刚才有一群外地游客经过这儿还在夸赞呢！”在此休憩的市民周春华说。

市城市管理局有关负责人介绍，彩化工作紧扣建党100周年主题，遵循“主题鲜明、景观和谐、安全节约”的原则，充分展现各类植物的特征，目前已布展100余处，覆盖整个城市区。该局按照“马路办公”工作机制要求，从彩化设计、制作到装配，各实施单位精雕细琢、压茬推进，并在不影响城市正常运行、不影响群众工作生活的前提下进行现场布置。接下来，该局将推进彩化工作常态化，根据不同节日设计不同彩化主题，扮靓城市，提升颜值。(首席记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 吴楠/文 记者 张怡熙/图)