一份“特殊党费” 献礼建党百年

“今年是建党100周年，我想交一笔党费给党组织，感谢党多年来对我的栽培和教育。”3月31日，洛阳老城区西南隅街道公园巷社区党员孙中，将10000元以特殊党费的形式交给了西南隅街道党工委。
“今年是建党100周年，我想交一笔党费给党组织，感谢党多年来对我的栽培和教育。”3月31日，洛阳老城区西南隅街道公园巷社区党员孙中，将10000元以特殊党费的形式交给了西南隅街道党工委。
“今年是建党100周年，我想交一笔党费给党组织，感谢党多年来对我的栽培和教育。”3月31日，洛阳老城区西南隅街道公园巷社区党员孙中，将10000元以特殊党费的形式交给了西南隅街道党工委。
孙中是老城区公园巷社区卫生服务站全科主治医师，曾被评为“洛阳市十大爱心人物”。老城区委组织部、西南隅街道党工委、社区党组织负责人及入党积极分子、预备党员代表参加活动，孙中还分享了自己写给党组织的一封信，为大家上了一场生动的党史教育课。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 石智卫）
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