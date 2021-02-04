庆祝建党百年 83岁老人创作十米剪纸艺术长卷【视频】

“100只喜鹊代表向建党100周年贺喜，100朵牡丹花代表向建党100周年献花祝福……”6日上午，在西工区014社区，今年83岁的郭永祥老人向记者展示了他为庆祝建党百年创作的剪纸艺术长卷。

“100只喜鹊代表向建党100周年贺喜，100朵牡丹花代表向建党100周年献花祝福……”6日上午，在西工区014社区，今年83岁的郭永祥老人向记者展示了他为庆祝建党百年创作的剪纸艺术长卷。

郭永祥老人将这幅作品缓缓展开，“热烈庆祝建党一百周年”10个大字跃然纸上，100个党徽、100只喜鹊和100朵牡丹花均匀分布在每个字周围，下方的19面党旗迎风飘扬。

“19面党旗代表十九次党代会，中间的一面党旗左边是‘1921’、右边是‘2021’，象征着建党百年历程……”郭永祥老人介绍，这幅长10米的剪纸艺术作品，还有十全十美的寓意。

看得出，无论是作品的尺寸、结构，还是画面的布局、内容呈现，郭永祥老人都是经过深思熟虑的，每一剪、每一刀，都蕴含着他的匠心，表达了他对党的百年历史、党的丰功伟绩的赞颂。

郭永祥老人介绍，2019年8月，他在市图书馆举办了“庆祝建国七十周年郭永祥剪纸艺术作品展”，萌生了创作庆祝建党百年剪纸作品的想法。从开始构思到大功告成，他花费了一年多时间，期间历经6次修改。

对于最后呈现出的作品，他还比较满意。“年纪大了，能发挥自己的长处，为党的事业贡献点儿余热，我感觉很满足！”

郭永祥老人是中国空空导弹研究院的退休职工，退休前，他没有接触过剪纸。2009年，他参加了单位退休办组织的老年剪纸班，跟着专业老师学习剪纸。“要剪得生动有趣，必须突出每种事物的细节和特点。”他总结道。

入门后，他对剪纸产生了浓厚的兴趣，购买各种剪纸书籍临摹，在渐渐掌握剪纸技巧后，他开始寻找创作灵感。作为一名有着30多年党龄的老党员，他将剪纸艺术与红色文化相结合，用剪纸的方式歌颂党的恩情。

一张张红纸，经过郭永祥的巧手，成为各式各样新颖的剪纸作品。他每天与剪子、刻刀为伴，乐在其中，也为这项我国特有的传统技艺所着迷，在自己的剪纸作品中倾注了大量心血。

在郭永祥的家里，到处都是他的剪纸作品：压在茶几玻璃板下的生肖牛，张贴在墙上的《中国2009世界邮展》……精心装裱的各类作品活灵活现、妙趣横生。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)