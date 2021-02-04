洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

庆祝建党百年 83岁老人创作十米剪纸艺术长卷【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.06 16:40

　　“100只喜鹊代表向建党100周年贺喜，100朵牡丹花代表向建党100周年献花祝福……”6日上午，在西工区014社区，今年83岁的郭永祥老人向记者展示了他为庆祝建党百年创作的剪纸艺术长卷。

　　郭永祥老人将这幅作品缓缓展开，“热烈庆祝建党一百周年”10个大字跃然纸上，100个党徽、100只喜鹊和100朵牡丹花均匀分布在每个字周围，下方的19面党旗迎风飘扬。

　　“19面党旗代表十九次党代会，中间的一面党旗左边是‘1921’、右边是‘2021’，象征着建党百年历程……”郭永祥老人介绍，这幅长10米的剪纸艺术作品，还有十全十美的寓意。

　　看得出，无论是作品的尺寸、结构，还是画面的布局、内容呈现，郭永祥老人都是经过深思熟虑的，每一剪、每一刀，都蕴含着他的匠心，表达了他对党的百年历史、党的丰功伟绩的赞颂。

　　郭永祥老人介绍，2019年8月，他在市图书馆举办了“庆祝建国七十周年郭永祥剪纸艺术作品展”，萌生了创作庆祝建党百年剪纸作品的想法。从开始构思到大功告成，他花费了一年多时间，期间历经6次修改。

　　对于最后呈现出的作品，他还比较满意。“年纪大了，能发挥自己的长处，为党的事业贡献点儿余热，我感觉很满足！”

　　郭永祥老人是中国空空导弹研究院的退休职工，退休前，他没有接触过剪纸。2009年，他参加了单位退休办组织的老年剪纸班，跟着专业老师学习剪纸。“要剪得生动有趣，必须突出每种事物的细节和特点。”他总结道。

　　入门后，他对剪纸产生了浓厚的兴趣，购买各种剪纸书籍临摹，在渐渐掌握剪纸技巧后，他开始寻找创作灵感。作为一名有着30多年党龄的老党员，他将剪纸艺术与红色文化相结合，用剪纸的方式歌颂党的恩情。

　　一张张红纸，经过郭永祥的巧手，成为各式各样新颖的剪纸作品。他每天与剪子、刻刀为伴，乐在其中，也为这项我国特有的传统技艺所着迷，在自己的剪纸作品中倾注了大量心血。

　　在郭永祥的家里，到处都是他的剪纸作品：压在茶几玻璃板下的生肖牛，张贴在墙上的《中国2009世界邮展》……精心装裱的各类作品活灵活现、妙趣横生。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳南山牡丹文化园盛装开园【组图】
  • 清明小长假，洛阳接待游客249.27万人次
  • 清明小长假 玩转洛阳城
  • 一女子将手机落在地铁站后被捡走 警察...
  • 百年牡丹 芳姿醉人
  • “梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园...
  • 解决最后100米快递服务难题 洛阳市“...
  • 汝阳县开展祭英烈 学党史 弘扬革命传...
  • 种植袖珍西瓜 助力乡村振兴
  • 陈淑欣主持召开洛阳市民营企业对标提...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    牡丹绽放迎客来
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    精彩热帖

    牡丹又一年 盛开更娇艳

    朱樱湖雾晨

    宁人坊 花如海

    光影瞬间 靓丽模特
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605