巧手创作剪纸 喜迎建党百年

26日，涧西区实验小学的部分同学来到中信二号街坊焦裕禄中心广场，在市剪纸艺术研究会志愿者的指导下，精心创作了以建党100周年庆祝活动标识和焦裕禄精神为主题的剪纸作品，加强师生理想信念教育，激发学生爱党爱国的真情实感。

26日，涧西区实验小学的部分同学来到中信二号街坊焦裕禄中心广场，在市剪纸艺术研究会志愿者的指导下，精心创作了以建党100周年庆祝活动标识和焦裕禄精神为主题的剪纸作品，加强师生理想信念教育，激发学生爱党爱国的真情实感。(洛报融媒记者 潘郁 摄)