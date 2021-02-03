“建党百年·洛阳老城风情国画展”在成都开幕

为庆祝中国共产党百年华诞，加强文化艺术交流，近日，“建党百年·洛阳老城风情国画展”在四川省成都市温江区美术馆开幕。 为庆祝中国共产党百年华诞，加强文化艺术交流，近日，“建党百年·洛阳老城风情国画展”在四川省成都市温江区美术馆开幕。 该画展由洛阳市古城管委会、中共老城区委宣传部、洛阳市国画家协会主办，洛阳市老城区文联、洛阳市老城区东南隅街道办事处承办，成都市温江区文联、成都市温江区文化馆(美术馆)、成都市温江区美术家协会协办。 这次展出的百余幅国画作品有牡丹画、山水画、人物画，有助于传播黄河文化、河洛文化。这次展览，是老城区庆祝建党100周年系列活动之一，旨在通过国画艺术形式宣传厚重多彩的老城文化，展示“诗与远方”的河洛文化底蕴，为持续推动老城、温江两地文化艺术合作奠定良好基础，为中国共产党百年华诞献礼。 本次展览将持续至3月22日。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 王培 文/图）