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“建党百年”两场画展在洛阳美术馆举行 欢迎参观
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 14:24

　　24日上午，建党百年——孟津“黄河颂·孟津情”国画作品展、偃师“乡村振兴”农民画作品展在洛阳美术馆同时开展，市民可免费参观。

　　洛报融媒记者了解到，多年来，孟津美术家协会秉承传统，以造化为本，以写真为旨，引领画家一手伸向传统，一手伸向生活，心追手摹，心无旁鹜。本次展览遴选出近百幅参展作品，有山水、人物、花鸟，有工笔写意，有水墨重彩，有没骨点染，或华滋温润，或朴厚无华，或恣肆豪放，或空灵野逸，各具风貌，各臻其妙，具有鲜明的艺术风格和时代特点，基本代表了当前孟津国画创作的整体水平和风貌。

　　偃师伊洛书画社自2015年10月成立以来，培养了一大批优秀文艺人才，特别在农民画创作方面，成绩斐然。本次展出的70幅农民画以农村美，农业强，农民富为切入点，以全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、美丽乡村建设为主题，讴歌新时代，弘扬主旋律，歌颂党的领导，赞扬奋斗精神，反映人民群众幸福生活。作品率真质朴、色彩丰富，贴近生活，充满浓郁的风土民情艺术气息，易于被广大群众接受，对于助力乡村振兴具有一定的时代意义。

　　本次展览，是孟津美术家协会和偃师伊洛书画社作品的集中展示，是两地美术工作者和农民画家面向全市人民的一份汇报，更是向党的百年华诞献上的一份厚礼。

　　展览时间：3月24日—3月28日

　　展览地点：洛阳美术馆三楼3、4号展厅

　　(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 牛珂 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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