庆祝建党百年，洛阳理工学子创作RAP版《唱支山歌给党听》【视频】

日前，洛阳理工学院青年学子创作推出了一首RAP版《唱支山歌给党听》，用说唱这种当代青年人喜闻乐见的形式祝福党的百岁生日。

日前，洛阳理工学院青年学子创作推出了一首RAP版《唱支山歌给党听》，用说唱这种当代青年人喜闻乐见的形式祝福党的百岁生日。

歌曲以原唱动听的旋律开始，配以原创改编RAP风格说唱，用青年人的声音为党歌唱，为建党百年献礼，同时结合视频的形式将同学们在校园里学习、生活、运动等场景展示出来。整部作品充满年轻人的“潮”范儿，充分彰显了当代大学生的时代风采。

“从小到大，看到我们的国家在中国共产党带领下逐步走向繁荣昌盛，感到非常骄傲和自豪！也深深感受到党一步步走过来的艰辛，这让我们更加懂得珍惜现在的幸福生活。”RAP歌词创作者和演唱者，该校机械工程学院2019级学生崔桐菲说，在建党百年之际，通过大学生喜欢的RAP流行音乐的形式创作这样一个作品，表达大学生群体对党的祝福。

“我太喜欢了，一听到这个版本就不由自主的跟唱，真心的为我们学校学生能创作出这样的作品骄傲，祝福我们的党生日快乐。”该校材料科学与工程学院学生高佳欣向记者表示。

谈到创作初衷，该校团委书记刘湉湉说：今年是中国共产党成立100周年，为引导学校广大青年学子爱国爱党热情，该校近期组织开展了红色文化节，将通过“观、读、赏、讲、演、摄、研”七个方面开展系列活动。

洛阳理工学院党委副书记曾涛表示，值此建党一百周年之际，用青年学生喜闻乐见的形式，回顾党的百年风华，讴歌党的丰功伟绩，感染更多的学生，深入推进党史学习教育，激发广大青年学子的爱党爱国热情，为实现中国梦奉献青春力量。(洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 赵燕昌 孟展/视频)