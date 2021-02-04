洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

庆祝建党百年，洛阳理工学子创作RAP版《唱支山歌给党听》【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.12 15:43

　　日前，洛阳理工学院青年学子创作推出了一首RAP版《唱支山歌给党听》，用说唱这种当代青年人喜闻乐见的形式祝福党的百岁生日。

　　歌曲以原唱动听的旋律开始，配以原创改编RAP风格说唱，用青年人的声音为党歌唱，为建党百年献礼，同时结合视频的形式将同学们在校园里学习、生活、运动等场景展示出来。整部作品充满年轻人的“潮”范儿，充分彰显了当代大学生的时代风采。

　　“从小到大，看到我们的国家在中国共产党带领下逐步走向繁荣昌盛，感到非常骄傲和自豪！也深深感受到党一步步走过来的艰辛，这让我们更加懂得珍惜现在的幸福生活。”RAP歌词创作者和演唱者，该校机械工程学院2019级学生崔桐菲说，在建党百年之际，通过大学生喜欢的RAP流行音乐的形式创作这样一个作品，表达大学生群体对党的祝福。

　　“我太喜欢了，一听到这个版本就不由自主的跟唱，真心的为我们学校学生能创作出这样的作品骄傲，祝福我们的党生日快乐。”该校材料科学与工程学院学生高佳欣向记者表示。

　　谈到创作初衷，该校团委书记刘湉湉说：今年是中国共产党成立100周年，为引导学校广大青年学子爱国爱党热情，该校近期组织开展了红色文化节，将通过“观、读、赏、讲、演、摄、研”七个方面开展系列活动。

　　洛阳理工学院党委副书记曾涛表示，值此建党一百周年之际，用青年学生喜闻乐见的形式，回顾党的百年风华，讴歌党的丰功伟绩，感染更多的学生，深入推进党史学习教育，激发广大青年学子的爱党爱国热情，为实现中国梦奉献青春力量。(洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 赵燕昌 孟展/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 牡丹大面积绽放 众多游客沉醉花海
  • 洛阳站交通枢纽南广场建设 明后两天这...
  • 建春门里坊展示路及天街辅路建成通车...
  • 李亚会见上海电气电站集团总裁张光耀
  • 王一博为家乡牡丹“代言”背后 他们做...
  • 洛阳博物馆“三彩俑”走出展柜 与观众...
  • 洛阳聋哑教师张勤杰耗时1年半画成10米...
  • 方便！上门入户办社保 家门口就能取出...
  • 黄河岸边有“田园”
  • 游客轿车前轮冲出桥面悬空 民警用俩千...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    建春门里坊展示路及天...
    西苑公园195个品种牡丹...
    牡丹大面积绽放 众多游...
    涧西区重庆路街道三社...
    精彩热帖

    王城之春插花展

    唯有牡丹真国色

    彩蝶飞舞

    高邮镇国寺
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605