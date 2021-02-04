近日，洛龙区龙富小学举行“传承红色基因 致敬建党百年”活动，组织学生通过诗歌朗诵、绘画、手抄报等形式，让学生真切感受如今幸福生活来之不易，引导学生从小听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，做担当民族复兴大任的时代新人。 近日，洛龙区龙富小学举行“传承红色基因 致敬建党百年”活动，组织学生通过诗歌朗诵、绘画、手抄报等形式，让学生真切感受如今幸福生活来之不易，引导学生从小听党话、感党恩、跟党走，传承红色基因，做担当民族复兴大任的时代新人。(洛报融媒记者 张光辉 特约通讯员 张俊望 摄)