洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.06 19:10

　　6日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动在洛阳市西工区周王城广场启动。

　　“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市扶贫开发办公室主办，洛阳市文化馆、洛阳农发集团承办，旨在通过开展形式多样、内容积极向上、群众喜闻乐见，具有浓郁地方特色或行业特点的文艺演出活动，大力弘扬民族精神、时代精神和脱贫攻坚精神，强化洛阳都市圈城市公共文化服务区域合作，调动群众文化团体、基层文化队伍和文艺爱好者参与广场文化活动的积极性和活动参与度，展示群众文化活动发展成果和洛阳市乡村振兴及脱贫攻坚成果。

　　活动在气势恢宏的省级非遗项目曹屯排鼓表演和开场舞《牡丹迎宾》的曼妙舞姿中拉开序幕。随后，少儿戏曲《梨园蓓蕾》、乐队演唱《看牡丹》、模特表演《我爱你中国》等一个个精彩节目，赢得现场观众阵阵掌声。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳南山牡丹文化园盛装开园【组图】
  • 清明小长假，洛阳接待游客249.27万人次
  • 清明小长假 玩转洛阳城
  • 一女子将手机落在地铁站后被捡走 警察...
  • 百年牡丹 芳姿醉人
  • “梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园...
  • 解决最后100米快递服务难题 洛阳市“...
  • 汝阳县开展祭英烈 学党史 弘扬革命传...
  • 种植袖珍西瓜 助力乡村振兴
  • 陈淑欣主持召开洛阳市民营企业对标提...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    牡丹绽放迎客来
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    精彩热帖

    牡丹又一年 盛开更娇艳

    朱樱湖雾晨

    宁人坊 花如海

    光影瞬间 靓丽模特
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605