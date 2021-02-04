“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动启动

6日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动在洛阳市西工区周王城广场启动。

6日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动在洛阳市西工区周王城广场启动。

“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市扶贫开发办公室主办，洛阳市文化馆、洛阳农发集团承办，旨在通过开展形式多样、内容积极向上、群众喜闻乐见，具有浓郁地方特色或行业特点的文艺演出活动，大力弘扬民族精神、时代精神和脱贫攻坚精神，强化洛阳都市圈城市公共文化服务区域合作，调动群众文化团体、基层文化队伍和文艺爱好者参与广场文化活动的积极性和活动参与度，展示群众文化活动发展成果和洛阳市乡村振兴及脱贫攻坚成果。

活动在气势恢宏的省级非遗项目曹屯排鼓表演和开场舞《牡丹迎宾》的曼妙舞姿中拉开序幕。随后，少儿戏曲《梨园蓓蕾》、乐队演唱《看牡丹》、模特表演《我爱你中国》等一个个精彩节目，赢得现场观众阵阵掌声。