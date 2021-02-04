助力牡丹文化节 洛阳开展城市清洁行动

为助力第39届中国洛阳牡丹文化节，今日，市文明办(创建办)会同市直有关部门，分赴重点路段、居民小区、汽车站、高速公路出入口、城市游园等区域，开展以“雨天不停歇，洛城更清新”为主题的城市清洁行动。
为助力第39届中国洛阳牡丹文化节，今日，市文明办(创建办)会同市直有关部门，分赴重点路段、居民小区、汽车站、高速公路出入口、城市游园等区域，开展以“雨天不停歇，洛城更清新”为主题的城市清洁行动。
为助力第39届中国洛阳牡丹文化节，今日，市文明办(创建办)会同市直有关部门，分赴重点路段、居民小区、汽车站、高速公路出入口、城市游园等区域，开展以“雨天不停歇，洛城更清新”为主题的城市清洁行动，机关党员干部、社区志愿者、社区群众等近12万人共同劳动，清洁美化家园，扮靓城市形象，喜迎四海宾朋。
他们穿着红马甲，拎着清扫工具，相互协作，有的除杂草，有的清扫路面，有的手拿抹布擦洗休闲椅，有的整理乱停乱放电动车……个个热情高涨，以实际行动扮靓城市环境。
此次行动出动大小型机扫车、洒水喷雾车3860台(次)，清洗主次干道280条、背街小巷350条，覆盖2210个小区(家属院)、130个城乡结合部、2570个村镇、32个农贸市场及周边区域，清运垃圾1200余车次。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 马国利 陈志强 王冠峰 文/图）
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