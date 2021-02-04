李亚督导检查今年牡丹文化节游园服务保障、重点项目建设等工作

清明小长假，正值牡丹盛开。市区游园服务保障、重点项目建设、交通秩序等情况怎么样？各项惠民政策成效如何？市委书记李亚尤为关注。5日，李亚轻车简从、不打招呼，督导检查有关工作，强调要牢固树立以人民为中心的发展思想，挖掘牡丹文化，落实惠民举措，打好牡丹“特色牌”，打造场域“强磁场”，不断提升城市形象和美誉度。

李亚在督导检查今年牡丹文化节游园服务保障、重点项目建设等工作时强调

打好牡丹 “特色牌” 打造场域 “强磁场”

清明小长假，正值牡丹盛开。市区游园服务保障、重点项目建设、交通秩序等情况怎么样？各项惠民政策成效如何？市委书记李亚尤为关注。5日，李亚轻车简从、不打招呼，督导检查有关工作，强调要牢固树立以人民为中心的发展思想，挖掘牡丹文化，落实惠民举措，打好牡丹“特色牌”，打造场域“强磁场”，不断提升城市形象和美誉度。

李亚首先来到王城公园。天气晴好，春意盎然，游人如织，洛阳红、凤丹白等早开牡丹已进入盛花期，漫步其中，满园芬芳。“清明假期客流量怎么样？常态化疫情防控措施落实到位没有？今年牡丹花期怎么研判？”李亚边走边看，认真询问有关情况，并与大家探讨挖掘展示牡丹文化等工作。他叮嘱公园负责同志要精益求精抓好管理和服务，深入挖掘提升牡丹文化，做好牡丹品种介绍，细化便民服务措施，为游客提供良好的游园环境。要高度重视游园安全保障，持续落实常态化疫情防控措施，合理设计游园路线，为游客营造安全放心环境。

位于我市现代轴线最南端的牡丹博物馆，目前正在进行内部装修和展陈布置，周边绿化和配套设施正在紧锣密鼓推进。李亚实地察看工程进度和布展情况，就抓好博物馆建设、周边绿化提升、重点区域城市设计等提出要求。他指出，要加快内外部装修施工进度，进一步提升展陈内容，加快道路、绿化和配套设施建设进度，丰富服务业态，拉长产业链条，真正打造好这座城市轴线上的特色博物馆。

紧邻牡丹博物馆的南山牡丹文化园，牡丹、郁金香等与博物馆构成一幅美丽图案，园区靓姿初显。该园依托南山自然山林资源，作为牡丹博物馆的重要配套，今年牡丹文化节期间免费对市民游客开放。李亚实地察看该公园建设运营情况，了解绿化提升、牡丹增植和园区配套设施建设情况，叮嘱有关负责人要坚持建管并重、绿色打底，确保实现生态惠民、生态富民。

李亚还察看了厚载门街南延工程建设情况，对沿途城市形象提升、绿化等提出明确要求。

李亚强调，今年是“十四五”开局之年，也是洛阳高质量建设现代化都市圈的起步之年，办好今年牡丹文化节意义重大。要在文化挖掘上下更大功夫，在搞好牡丹种植培育、营造繁花似锦美景的同时，为牡丹观赏园融入更多特色文化元素，弘扬传统文化、牡丹文化，不断丰富游园体验。要在惠民便民利民上下更大功夫，落实好新推出的“两增两有一不”等各项惠民举措，统筹提升游园、景区、交通、餐饮、住宿等各类服务保障，更好满足市民游客文化旅游等美好生活新期待。要在发挥综合效益上下更大功夫，坚持生态优先、绿色打底，全面提升城市生态绿化、精细化管理水平，有力助推文旅融合发展，促成一批高质量经贸合作项目落地，更好彰显“古今辉映、诗和远方”城市魅力，真正把牡丹文化节打造成洛阳彰显特色、展示形象、汇聚资源、厚植优势的“强磁场”。

魏建平一同督导检查。(洛报融媒记者 李东慧)