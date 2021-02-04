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牡丹文化节期间，洛阳博物馆精彩活动等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 14:57

　　2日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，牡丹文化节期间，该博物馆将推出系列活动，丰富大家的参观体验。

　　●正值清明绘纸鸢——清明节手绘风筝活动

　　清明节即将到来，春之风自下而上，纸鸢因之而起，中国自古有“清明放断鹞”之谚。在这个牡丹盛放的季节，亲手绘制自己喜爱的风筝放飞天空，与春天来个约会吧！

　　活动时间：4月4日14：30

　　活动地址：洛阳博物馆一楼博知乐园

　　适宜年龄：6岁至10岁青少年

　　●祥瑞“予”你——凤穿牡丹填色体验活动

　　你了解过牡丹花的故事吗？你触摸过她明媚的色彩吗？来洛阳博物馆吧，捧一株国色，赠祥瑞“予”你！届时，广大青少年可以了解关于牡丹的故事，并动手在涂卡上绘出美丽的颜色。

　　活动时间：4月10日14：30

　　活动地址：洛阳博物馆一楼博知乐园

　　适宜年龄：8岁至12岁青少年

　　●碧波千里——隋唐大运河拼图DIY创作活动

　　1600多前，在那个没有韵达没有顺丰的时代，中国南北如何实现物质、文化交流？来洛阳博物馆，聆听隋唐大运河的历史故事。

　　活动时间：4月17日14：30

　　活动地点：洛阳博物馆一楼博知乐园

　　活动对象：6岁至12岁青少年

　　如果您想带孩子参加上述活动，可拨打电话(0379)69901020报名。需要注意的是，每个孩子需要有一名家长全程陪同参加活动。

　　同时，牡丹文化节期间，洛阳博物馆还推出了志愿者定时讲解服务，具体讲解时间为每天9：10、10：00、11：00、13：30、14：00、15：00。

　　洛阳博物馆的志愿者们还将在牡丹文化节期间外出宣讲，进入社区和学校为未能到馆参观的市民讲述洛阳十三朝兴衰更替的历史。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 魏薇 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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