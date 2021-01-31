看点多多！洛阳南山牡丹文化园开园迎宾【视频】

6日，作为重点民生工程，洛阳南山牡丹文化园开园迎宾，荟萃国色牡丹名品，成为中心城区集赏花休闲、文化体验、研学科普、山林休闲等功能于一体的又一个高端精品牡丹观赏区。

6日，作为重点民生工程，洛阳南山牡丹文化园开园迎宾，荟萃国色牡丹名品，成为中心城区集赏花休闲、文化体验、研学科普、山林休闲等功能于一体的又一个高端精品牡丹观赏区。

南山牡丹文化园位于城市现代轴线南端，北至南山大道、南临牡丹博物馆、西至王城大道、东到厚载门街延长线，总占地面积5300余亩。此次开园的项目一期地处龙缘路中段，占地500亩，按照城市综合生态公园标准打造，与洛阳牡丹博物馆交相辉映。

南山牡丹文化园依托龙门西山自然景观和生态基底，以“多彩南山，花漫林间”为主题，以彰显牡丹文化为脉络，突出自然野趣牡丹观赏特色，汇集了400余种5万余株国内外高端优良牡丹品种。目前，牡丹片区已陆续绽放。

按照规划，南山牡丹文化园高标准打造了古韵牡丹区、国际牡丹区、牡丹科普区、郁金香花园等片区，并建设游客服务中心，满足群众旅游咨询、医疗服务、公共服务及景区管理需求。未来，南山牡丹文化园将持续规范提升，着力打造成为文旅融合重要窗口、城市南部生态屏障，进一步提升城市生态品位和群众生活品质。

据悉，牡丹文化节期间，公园还设立了“洛阳源耕”区域品牌农产品展销专区，方便市民游客体验选购。