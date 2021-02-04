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“洛阳创新”闪耀无人农机“练兵场”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.02 08:34

　　1日上午，一场国家级农业全过程无人作业试验在我市汝阳县小店镇杨家渠村举行。这是由工信部组织的国内第三届大规模无人农机协同“大练兵”。中国一拖、国家农机装备创新中心、中联农机、丰疆智能等知名单位研发的先进农机先后上场，展示了我国农机装备产业高质量发展的丰硕成果。

　　其中，东方红2204、东方红LF1104-C、ET504-H等“洛阳创新”悉数亮相，赢得国家部委领导、相关专家和代表的极大关注，显示我市农机装备产业的强劲实力，成为此次无人作业试验中“最闪亮的星”。

　　大马力“东方红”比翼齐飞，控制精度堪比“有二十年经验的农机手”

　　在此次无人作业试验中，率先登场的是中国一拖的两款东方红产品，来头都不小。

　　其中，东方红2204无人驾驶拖拉机整机配备电控发动机、动力换挡变速箱及电控悬挂系统等，与同规格普通拖拉机相比在操作精度上实现了巨大提升，正常作业误差可以控制在2.5厘米以内。

　　“如果要完成同样的操控，正常农机手需要具备二十年左右经验才能做到。”中国一拖相关负责人介绍。

　　此前在全球首个超万亩无人化农场试验示范项目中，东方红2204就曾惊艳亮相，被专家评为首轮全周期农耕无人化作业表现最稳定的农机。此次登场的新款2204相较于旧款，彻底拆除了驾驶舱，造型更贴近流线型，依靠配备的毫米波雷达可同时检测200多个目标点的距离和速度。

　　负责展示旋耕无人作业的东方红LF1104-C同样极具实力。这款水旱兼用型拖拉机在我国首轮农业全过程无人作业试验中，曾与国内外知名农机产品同台竞技，并成为测试中唯一符合整体要求、实现全部规定农业场景无人化作业的产品。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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