洛阳着力打造千亿级农机装备产业集群

立足新发展格局，围绕产业链加快产业集聚，是推进高质量发展的重要手段。近日，《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》出台，为我市在“十四五”期间通过发力产业链加快构筑全国先进制造业基地描绘蓝图。今起，本网开设《“链”出产业新格局》栏目，将着力展示我市围绕“755”现代产业体系，立足15条重点产业链推动转型升级，加快制造业高质量发展的生动实践。

开栏语

立足新发展格局，围绕产业链加快产业集聚，是推进高质量发展的重要手段。近日，《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》出台，为我市在“十四五”期间通过发力产业链加快构筑全国先进制造业基地描绘蓝图。今起，本网开设《“链”出产业新格局》栏目，将着力展示我市围绕“755”现代产业体系，立足15条重点产业链推动转型升级，加快制造业高质量发展的生动实践。

新品频出——为更好迎接春耕“大考”，日前，中国一拖针对细分市场接连推出多款新品，其中仅70马力中轮拖就有7种机型上市，陆续奔赴全国春耕一线，用丰富产品打造“洛阳农机”的别样风景。

人才聚集——近日，位于伊滨经开区的国家农机装备创新中心迎来一批特殊的“客人”。随着中国农业大学与该中心设立的研究生联合培养基地正式揭牌，首批27名中国农大研究生已正式进驻，为我市产业升级再添“智力支撑”。

农机装备产业是我市传统优势产业和支柱产业之一，经过几十年发展，现已形成以龙头企业中国一拖为引领，由洛阳中收、辰汉科技、福格森等一大批中小企业强力支撑的发展格局，近年国家农机装备创新中心的有序发展，更使得我市对应产业整体基础和科研实力位居全国前列。

根据近日发布的《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》，在“十四五”期间，我市立足农机装备产业链建设，将着力培育高端化、绿色化、规模化的农机装备产业集群，力争今年全市农机装备产业营业收入达到350亿元，到2025年达到1000亿元，并实现农机装备产业科技创新、试验验证能力持续提升，大型动力换挡拖拉机及主粮、经济作物收获机械等产品竞争力进一步提升。

在实施路径上，围绕农机装备产业链条，我市将积极对照产业链图谱，深入挖掘内生发展动力，谋划产业发展方向：聚焦大功率动力机械“强链”，做强农机动力机械领域；聚焦收获机械“延链”，拉长收获机械产业链条；聚焦农机具“补链”，补齐我市农机装备产业链短板。