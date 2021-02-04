国家农机装备创新中心斩获2020“智造基石”多项大奖

近日，记者从国家农机装备创新中心(简称创新中心)获悉，该中心在2020“智造基石”优选榜获得多项荣誉，在全国工业互联网、智能制造、数字化转型等领域进一步打响“洛阳品牌”。

近日，记者从国家农机装备创新中心(简称创新中心)获悉，该中心在2020“智造基石”优选榜获得多项荣誉，在全国工业互联网、智能制造、数字化转型等领域进一步打响“洛阳品牌”。 近日，记者从国家农机装备创新中心(简称创新中心)获悉，该中心在2020“智造基石”优选榜获得多项荣誉，在全国工业互联网、智能制造、数字化转型等领域进一步打响“洛阳品牌”。 2020“智造基石”优选榜由《中国工业报》发起。在此次评选中，国家农机装备创新中心暨洛阳智能农业装备研究院有限公司荣获“数字化转型卓越成就企业”称号，创新中心研发的智能农机装备管理平台荣获“工业互联网年度优秀案例”。创新中心总经理助理兼技术研发中心主任王鹏博士还获得“数字化转型优秀团队/CIO”称号。 国家农机装备创新中心暨洛阳智能农业装备研究院有限公司成立于2017年，由省智能农机创新中心升级组建，是国内第十二家、河南省首家、农机装备领域唯一一家国家制造业创新中心。 目前在产品研发方面，创新中心围绕作物生长过程中需要监控的温、湿、光、气、土壤等参数，开发专用传感器29种、智慧农业设备及智能农耕系统12种，初步开发卫星遥感与本地传感融合的气象、土壤、作物的监控技术，并成功搭建智慧农业管理平台、现代农业监管平台，实现农资管理、作业管理、气象监测、精准施肥、虫情监测、产量预估等功能。(记者 陈曦 通讯员 唐聪聪)