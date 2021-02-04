昨日，记者从市工信局获悉，农机装备高质量发展现场推进会今日在洛启幕，包括工信部、农业农村部、财政部等国家部委领导，中国工程院、国家工业信息安全发展研究中心等单位及部分省市工信主管部门、行业组织和重点企业相关负责人将在我市参与为期两天的会议及观摩，共话农机装备高质量发展。

昨日，记者从市工信局获悉，农机装备高质量发展现场推进会今日在洛启幕，包括工信部、农业农村部、财政部等国家部委领导，中国工程院、国家工业信息安全发展研究中心等单位及部分省市工信主管部门、行业组织和重点企业相关负责人将在我市参与为期两天的会议及观摩，共话农机装备高质量发展。

此次现场推进会旨在贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的决策部署，提升农机装备自主研制能力，交流推进农机装备关键核心技术攻关和无人农业作业发展经验，部署推动农机装备产业高质量发展工作。

在活动期间，与会人员将现场观摩我市汝阳县小麦、烟草等作物的无人作业试验，调研国家农机装备创新中心、一拖集团的农机装备研发生产和应用情况；后续还将举行农业全过程无人作业试验2021年计划工作会，共同探讨把握无人作业和智能农机发展的战略机遇，加快智能农机装备及关键核心技术攻关，补齐关键核心部件及高端产品短板，加强智能农机、绿色农机标准制定等工作，加大无人农业作业试点推广力度，打造智能农机生态。

农业全过程无人作业试验作为工农协同创新应用，自2018年正式启动以来，在工信部、农业农村部等部门指导下，已成为我国农业和科技创新领域的重大事件。我市将借此次会议有效推动“洛阳农机”构建多元协同创新体系，推进先进技术成果应用转化，为全国农机装备产业高质量发展提供“洛阳动力”。

近年，作为全国农机装备产业发展的发源地，我市在农机装备产业整体科研实力、产业基础、规模体量等方面均位居全国前列，已成为全国最大的集研发、设计、制造、检测、验证、服务等于一体的农机装备基地。目前，全市拥有农机装备及上下游产业企业500余家，2020年农机装备产业营业收入突破300亿元。

在科研创新方面，我市依托国家农机装备创新中心、拖拉机动力系统国家重点实验室、国家企业技术研发中心等优质科研资源，打造创新资源的整合枢纽、创新服务的公共平台、创新人才的培育基地，已安排1亿元财政专项资金用于支持国家农机装备创新中心建设，在无级变速传动系统、智能化控制系统及无人驾驶技术等核心技术方面实现突破，并相继发布世界首台新能源动力无人驾驶拖拉机，中国首台5G+氢燃料电动拖拉机、100马力无人驾驶轮边电机拖拉机等多项新产品，填补多项国内技术空白。

在洛阳都市圈建设中，我市还积极围绕农机装备产业链实施强链延链补链，在都市圈范围内形成包括500余家配套零部件制造企业和主机制造企业的集群，具备年产15万台拖拉机、1.5万台收获机械的生产能力，年产值突破500亿元。

农业机械化和农机装备产业是转变农业发展方式、提升农村生产力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。下一步，我市将深入贯彻落实推进农业机械化、智能化精神，按照“创新驱动、优化结构、完善链条、培育集群”的思路，力争到2025年全市农机装备产业营业收入超千亿元，建成具有国际竞争力的现代农机装备产业基地。(记者 陈曦 通讯员 孔昭 张雨彤)