洛阳将在“十四五”期间打造千亿级农机装备产业集群

在“十四五”期间，我市立足农机装备产业链建设，将着力培育高端化、绿色化、规模化的农机装备产业集群，力争今年全市农机装备产业营业收入达到350亿元，到2025年达到1000亿元，并实现农机装备产业科技创新、试验验证能力持续提升，大型动力换挡拖拉机及主粮、经济作物收获机械等产品竞争力进一步提升。

在“十四五”期间，我市立足农机装备产业链建设，将着力培育高端化、绿色化、规模化的农机装备产业集群，力争今年全市农机装备产业营业收入达到350亿元，到2025年达到1000亿元，并实现农机装备产业科技创新、试验验证能力持续提升，大型动力换挡拖拉机及主粮、经济作物收获机械等产品竞争力进一步提升。 在“十四五”期间，我市立足农机装备产业链建设，将着力培育高端化、绿色化、规模化的农机装备产业集群，力争今年全市农机装备产业营业收入达到350亿元，到2025年达到1000亿元，并实现农机装备产业科技创新、试验验证能力持续提升，大型动力换挡拖拉机及主粮、经济作物收获机械等产品竞争力进一步提升。 在实施路径上，围绕农机装备产业链条，我市将积极对照产业链图谱，深入挖掘内生发展动力，谋划产业发展方向，聚焦大功率动力机械“强链”，做强农机动力机械领域；聚焦收获机械“延链”，拉长收获机械产业链条；聚焦农机具“补链”，补齐我市农机装备产业链短板。 在动力机械方面，依托中国一拖、国家农机装备创新中心等行业龙头企业，重点发展大马力动力换挡、自动(无人)驾驶拖拉机、新能源拖拉机等高技术产品；鼓励映山红等企业针对不同地区农业、农艺特点开展攻关，重点发展果园轮式拖拉机、微耕机、农牧机械等差异化产品。 在收获机械方面，依托洛阳中收、福格森、辰汉科技等企业，以农业机械化需求为方向，重点研究收获机脱粒清选自动调整等关键技术，重点发展大喂入量轮式和履带小麦、玉米、谷物收获机和甘蔗、棉花等经济作物收获机械。 中国一拖加紧生产 在农机具方面，依托中国一拖、福格森等企业，以现代化农业生产需求为导向，以大型、高效、复合和智能化农机具为重点，研究高速精密排种等核心技术，开发液压翻转犁等高效农机具，丰富产品种类，拓宽应用领域。 针对我市农机装备产业重点发展方向及薄弱、缺失环节，我市目前还在大功率动力机械、收获机械、耕整机械三大领域梳理了约翰迪尔等15家招商重点对接企业，力争在“十四五”期间对接引入农机装备产业亿元以上招商项目10个以上，推动全市农机装备产业在品种种类、全程全面机械化、适合地域条件和特色作物农机装备供给等方面全面提升，在技术性能、制造水平、应用效能、作业效率、可靠性等方面达到世界先进水平，产业集聚效应明显，形成千亿级产业集群。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞 杨东海 胡淑静 文/图)