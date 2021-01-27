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洛阳将发展15条重点产业链 加快打造全国先进制造业基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 20:31
我市搭建的工业互联网综合服务平台

　　近日，我市发布《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》，提出将围绕“755”现代产业体系制造业重点领域，重点发展农机装备等15条重点产业链，由市政府主要领导任总链长，相关市级领导任链长，突出“建链”“补链”“延链”“融链”“强链”，推进全市制造业重点产业链发展。

　　《方案》指出，在推进产业链发展中，我市将坚持市场需求导向、强化创新驱动发展、突出企业主体地位、推动规模集聚发展，力争到2025年——

　　全市制造业重点产业链发展取得突破性进展，培育壮大先进装备制造、高端石化、特色新材料、电子信息、节能环保等一批千亿级产业集群，推动形成生物医药、新能源、新一代信息技术等百亿级产业集群；

　　在制造业重点领域培育20家百亿级企业、100家“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”等优质中小企业，建成链条完整、生态完备、特色明显、发展质量效益更好，高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化水平更高的全国先进制造业基地。

　　在发展重点上，我市将围绕“755”现代产业体系，重点发展农机装备产业链、矿山装备产业链、轴承及基础件产业链、高端石化产业链、铝钛产业链、钨钼产业链、新型建筑材料产业链、电子信息制造产业链、智能传感器产业链、机器人及智能装备产业链、新能源汽车产业链、新能源产业链、生物医药产业链、节能环保产业链、5G产业链等15条重点产业链。

　　在具体实施上，将由市政府主要领导任总链长，相关市级领导任链长，按照“一位市领导、一个牵头部门(责任人)、一个工作方案、一套支持政策”的工作模式，突出实施“建链”“补链”“延链”“融链”“强链”5项工作，协力推进洛阳市制造业重点产业链发展。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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