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洛阳新能源汽车产业联盟成员增至34家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.22 08:35

　　昨日，记者从市工信局获悉，我市新能源汽车产业联盟近日成功扩容，成员增至34家，为我市加快建设中西部地区重要新能源汽车产业基地奠定坚实基础。新一届联盟将强化洛阳都市圈内协同合作，从产业提级层面助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

　　作为我市发展绿色经济的重要载体，洛阳市新能源汽车产业联盟自2016年成立以来，在完善产业链条、强化行业合作、促进资源整合等方面发挥了积极作用。

　　此次共有清洛基地等14家企业(单位)加入该联盟。该联盟扩容后，既涵盖新能源汽车整车及零部件生产企业，也包括科研院所、高校等支撑机构，还包含充电桩、加氢站建设企业和公交公司等上下游单位，其链条更加完整、方向更加聚焦，对于提升洛阳都市圈新能源汽车产业辐射带动效应具有重要意义。

　　来自三门峡、焦作等黄河流域沿线城市的相关单位纷纷抛出“橄榄枝”、上门求合作，成为此次该联盟扩容的亮点，其中不乏中原内配、河南速达新能源等业内知名企业。根据规划，新一届产业联盟后续将强化洛阳都市圈内产业协同合作，持续为黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设提供“绿色动力”。

　　通过近年加大对新能源汽车产业的培育力度，目前，在整车领域，我市已有中国一拖等拥有车辆生产资质的企业7家。其中，银隆新能源产业园纯电动客车、专用车项目已建成；中国一拖具备全系列载货汽车、纯电动环卫车和重型纯电动工程车(渣土车)产品的生产资质；中集凌宇新设计开发的五大类新能源车辆产品，覆盖环卫系列垃圾收运车辆及道路保洁车辆。

　　在关键零部件领域，我市已有中航锂电、LYC轴承、古城机械等规模以上汽车零部件生产企业40余家。其中，中航锂电是国内动力锂电池系统行业标准的核心起草单位，动力锂电池及电池管理系统处于国际先进水平；中航光电参与制定相关国家标准，开发出国内领先的新能源整车高压互联产品；凯迈电子、嘉盛电源、宝盈智控等企业在电池储能系统、电池管理系统及充电设备等方面纷纷实现了规模化生产和销售。

　　在科研领域，河南科技大学设置有车辆工程相关专业，机械工业第四设计研究院在汽车工程规划设计、工程总承包方面已确立自身的优势地位。

　　“围绕黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，加上新能源汽车产业，我们已于近期梳理出15条重点产业链，将在洛阳都市圈范围内加强协同合作，加快推进产业高质量发展。”市工信局相关负责人表示。

　　通过构建区域产业紧密圈，我市将发挥装备制造、高端石化、新材料、节能环保等产业优势，加快洛济、洛巩、洛渑、洛汝产业带建设，深化区域产业合作。

　　在依托产业提级推动黄河流域生态保护和高质量发展方面，我市还将于“十四五”期间在产业添“绿”上狠下苦功，力争建设绿色工厂(园区)40个，以中原节能环保产业园为核心，打造中部地区具有重要影响力的节能环保产业基地，同时完成城市建成区高排放工业企业搬迁改造任务，强化工业节能和资源综合利用，建成国家工业资源综合利用基地。（记者 陈曦 通讯员 孔昭 倪虹）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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