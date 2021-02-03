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中国农业大学与国家农机装备创新中心研究生联合培养基地在洛揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.20 08:59

　　19日，中国农业大学与国家农机装备创新中心研究生联合培养基地在我市揭牌，首批27名中国农大研究生已正式进驻该基地。

　　农机领域唯一的国家级创新中心和我国现代农业高等教育起源地的此次“强强联手”，标志着两家单位在项目开展、人才培养方面建立了更加紧密的联系。双方将依托该基地，着力构建农机产业高质量发展“人才场域”。

　　根据规划，基地揭牌后，中国农业大学将继续选拔能力相当和志愿相符的研究生来到国家农机装备创新中心开展企业实践和科学研究，积极推进双方产学研全面合作，通过中国农业大学选派研究生的突出创新能力和严谨科研作风，助力我市农机装备产业人才聚集、研发创新、科技进步；国家农机装备创新中心将竭力为研究生创造良好生活学习条件，力争同更多高校建立产学研长期合作关系，共同构建产学研联盟新体系，将创新中心打造成高层次人才和青年学者实现自身价值的沃土。合作双方将通过打造科产教融合新范式，推动洛阳制造业协同创新发展，为全国农机产业发展定向培育更多“洛阳人才”。

　　“来洛阳学习，我非常激动，希望未来能够投身产业建设，为国产农机高质量发展贡献力量。”中国农大研究生代表吴鹏表示。

　　近年，国家农机装备创新中心积极发挥场域载体“强磁场”作用，持续推进校企合作。去年11月，该中心与中国一拖、江苏大学签约共建洛阳研究生院，联合开展研究生培养和科技创新。未来，国家农机装备创新中心将继续发挥各方在农业装备领域的人才资源互补优势，加快构建研究生联合培养、科研成果转化、农机技术服务等一体化的“创新链”，力争为洛阳全面建设社会主义现代化强市贡献更多力量。 （记者 陈曦 通讯员 张雨彤 陈爱松）
[ 责任编辑：席倩倩]
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