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第39届中国洛阳牡丹文化节赏花游园系列活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 15:36

　　4月1日，“牡丹花开邀您来”第39届中国洛阳牡丹文化节赏花游园主题宣传活动在中国国花园举行，洛阳市赏花游园系列活动拉开帷幕。

　　自1983年以来，洛阳市已成功举办38届牡丹文化节，其品牌形象日益凸显。本届牡丹文化节以“辉煌百年路 花开新征程”为主题，按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”办节思路，精心策划了四大板块20项主要活动，在做好疫情防控的同时进行了精心筹划和周密安排，线上线下齐头并重，前期后期持续推进，努力打造弘扬优秀文化、促进多产融合、推进经贸发展、提升城市影响、幸福广大群众的纽带和平台。

　　1日举行的赏花游园主题宣传活动以中国国花园为主会场，隋唐城遗址植物园、王城公园等其他牡丹园为分会场，举办快闪、千人研学、特色灯展、古筝表演等系列赏花游园活动，正式拉开第39届中国洛阳牡丹文化节赏花游园活动的帷幕，并将以电视短片的形式对外播放，向世界发出“最美四月天，相约牡丹城”的热情邀请。

　　在活动主会场中国国花园，以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题，以14米长、8米高的党旗为背景，现场布展3万余盆草花绿植。300余名青少年从创意队形舞表演和研学牡丹历史、典故、栽培等出发，开始“研学洛阳读懂中国”之旅。来自全市各行各业的优秀代表还共同参与了快闪活动，《唱支山歌给党听》等脍炙人口的歌曲引发现场共鸣。

　　今年牡丹文化节，洛阳市继续执行旅游年票不受限、部分公园不收费、外地车辆不限行、餐饮住宿控涨幅、特殊群体免费游等惠民措施，新增了年票景点增范围、公交车辆增班次、来洛赏花有专列、乘坐地铁有折扣、假期停车不收费、外地车辆少处罚等“两增两有一不一少”的惠民措施。其中，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园、洛阳南山牡丹文化园实行免费游园赏花政策，游客凭有效证件免费入园；非法定节假日的周一至周五，中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园门票价格为10元/张，王城公园含动物园20元/张，周六、周日及法定节假日门票价格为30元/张。

　　目前，洛阳牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 孙鹏飞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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