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孟津农村产业融合发展示范园入选国家级创建名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 14:11

　　日前，国家发展改革委、农业农村部等7部门联合公布第三批国家农村产业融合发展示范园创建名单，我市孟津农村产业融合发展示范园入选。

　　据悉，国家农村产业融合发展示范园创建，旨在打造农村产业融合发展的平台载体和示范样板，充分发挥示范引领作用，促进农业增效、农民增收、农村繁荣。

　　孟津农村产业融合发展示范园位于孟津东部，涉及送庄、朝阳、白鹤、会盟、平乐等5个镇的55个行政村，将坚持以龙头企业带动、合作社协调发展、农户充分参与，着力建设全省知名的果蔬生产基地、全省重要的果蔬加工基地、豫西精品西甜瓜蔬菜交易流通中心、河洛生态农业休闲观光基地，实现示范园内村庄更加宜居，加快打造成为农村产业融合发展的先进示范园。

　　根据要求，创建单位要创新产业融合模式，健全利益联结机制，着力推动农村一二三产业融合发展。在政策上，国家和地方将支持符合条件的示范园入园企业优先申报发行农村产业融合发展专项企业债券，鼓励银行业金融机构对符合条件的示范园及入园优质企业予以必要的信贷支持，将符合条件的示范园基础设施建设项目纳入地方政府债券支持范围；完善示范园用地保障机制，加大示范园创建用地支持力度；因地制宜搭建综合性信息化服务平台，加强农村产业融合发展公共服务供给，为示范园建设提供便利条件。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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