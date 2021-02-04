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孟津送庄镇：桃花朵朵开 风景变“钱”景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 18:42

　　眼下，孟津送庄镇的两千多亩桃花竞相绽放。盛花期已到，白鹿村果农高兰英正在自家果园忙着给果树授粉。

　　高兰英家的果园面积2亩多，有夏辉、庆丰、沙红等多个优良品种，果树树龄多在10年以上。她说：“现在是人工授粉的最佳时期，要争分夺秒。今年的收成好不好，就看这个时候。”

　　由于果树品种优良，加上管理得当，高兰英家的桃子是出了名的好吃。每到丰收季，不用打广告，桃园里就挤满了前来采摘的人，一年能收入两三万元。

　　送庄镇相关负责人介绍，该镇群众栽种鲜桃时间久，为规模化发展积累了宝贵经验。经过近几年的发展，目前送庄镇鲜桃种植面积达2000亩，早中晚熟品种全覆盖，鲜桃上市期从每年的5月初持续到9月，年总产量达450万公斤。如今，各村果园连片发展，形成了千亩鲜桃长廊，仅白鹿村就有480多户人家从事鲜桃种植，鲜桃收入占该村村民总收入的七成，桃树已成为当地群众致富增收的“摇钱树”。

　　桃花盛开游客来，自27日漫步花海嘉年华孟津第六届桃花节开幕以来，送庄镇已接待万余名游客。根据往年数据，平均活动期间游客接待量在3万人以上，旅游综合收入约200万元。

　　乡村游的发展也带火了当地的餐饮业。该镇东山头村农民黄念五创办的溢乐园农家乐就在桃园附近，从桃花开放到现在，一家人忙得不亦乐乎。“这段时间，平均每天接待游客一百多人，周末最多的时候有两三百人，这风景就是‘钱’景啊。”黄念五高兴地说。

　　近年来，送庄镇党委、政府围绕“保生态、兴产业、建设美丽乡村”的工作思路，突出特色抓农业、围绕农业抓旅游，以产区带动景点、以景点拉动产业，大力发展乡村休闲旅游，走出了一条特色农业与休闲旅游融合发展的新路子，实现了农民增收、农业增效、旅游增色。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 郑占波)
[ 责任编辑：席倩倩]
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