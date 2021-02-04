孟津送庄：昔日红色根据地 如今美丽乡村【视频】

送庄镇位于洛阳孟津东南部，抗日战争时，共产党领导的抗日武装在这儿有力打击了当地日军的嚣张气焰。此外，陈谢兵团解放洛阳时一个纵队的指挥部和战地医院也在该镇。日前，记者前往送庄镇革命纪念馆，寻找这片英雄土地上的斗争故事。

战地医院

送庄镇位于洛阳孟津东南部，抗日战争时，共产党领导的抗日武装在这儿有力打击了当地日军的嚣张气焰。此外，陈谢兵团解放洛阳时一个纵队的指挥部和战地医院也在该镇。日前，记者前往送庄镇革命纪念馆，寻找这片英雄土地上的斗争故事。

送庄镇革命纪念馆

组建抗日武装 有力打击日军嚣张气焰

送庄镇革命纪念馆位于该镇西山头村，院内清幽雅致，落英缤纷。西山头村80多岁的李本禄是纪念馆里的老讲解员了。

战地医院手术室

在展厅内，李本禄指着一张照片说：“这是朱吉甫，送庄镇朱寨村人，1939年加入中国共产党。”

朱吉甫入党后，先是在平乐中学、小学以教师身份为掩护开展革命活动，后又隐蔽在《大捷日报》。1944年洛阳沦陷后，上级党组织安排他回到送庄，发动群众，开辟抗日根据地。

李本禄在讲解

朱吉甫凭借自己在乡绅中的社会关系，以朱寨村为中心，很快在当地打开局面，组织起一支精壮的抗日武装队伍。5月30日，朱吉甫宣布成立抗日武装大队，开启了轰轰烈烈的抗日斗争。

朱吉甫还在当地建立了武装小组，成员平时从事农业生产，战时则配合武装大队作战。在他的带领下，当地抗日武装在北抵黄河、南到洛阳城、东至凤凰山、西到孟津西部的广大地区纵横驰骋，以游击战术奇袭日军，破坏敌人交通、通讯线，有力打击了当地日军的嚣张气焰。