孟津《一封家书》看哭无数人……

3月28日11时17分许，洛阳孟津魏家坡景区一处老宅院里，游客们正饶有兴致地参观，突然音乐响起，名为《一封家书》的情景剧在游客身边就地上演。

村长：老哥，我……

父亲：哎呀，你倒是说呀，急死我了!

村长：老哥，那、那我说了您老可要挺住啊！

父：咋啦？难道四海他……

村长：四海他在一次战斗中光荣……

秀兰：叔，我哥他到底咋啦，你快说呀，叔！

村长：你哥他……牺牲了！

秀兰：牺牲了？！不可能！不可能！你们肯定弄错了，我哥他前段时间还来信说他们打了胜仗呢，肯定是名字弄错啦！

村长：孩子，你哥他们前段时间在阻击敌人的战斗中光荣牺牲了，这是他战斗前留下的一封信……

3月28日11时17分许，洛阳孟津魏家坡景区一处老宅院里，游客们正饶有兴致地参观，突然音乐响起，名为《一封家书》的情景剧在游客身边就地上演。

故事主人公魏四海参加抗美援朝、英勇献身，其父亲与妹妹秀兰在党的号召下积极参加支前生产。通过扮演者的精湛演绎和富有年代感的场景陈设，一幕幕曾经的历史画面穿越时空迎面而来，让游客在亲身参与、亲眼见证中，充分体悟前赴后继、不屈不挠的民族精神。

“父亲”的扮演者叫许宝留，今年56岁，自幼受革命故事熏陶，对剧中人物心境体会深刻。“看信”一幕，许宝留激情悲怆，眼泪噗嗒噗嗒往下掉。许多游客深受感染，眼泪汪汪。

“国家强大真好！中国共产党万岁！”来自三门峡的王素梅老人看到动情处，鼻子一酸，泪水纵横。她说：“这样的节目，没有说教，不自说自话，演员就在观众中间，甚至擦着你的肩膀过去，剧中人高兴我们也跟着高兴，剧中人痛苦我们也跟着难过，看一遍就能记住不忘！”

其实，该剧改编自一个真实的故事，而且就发生在魏家坡。该景区负责人表示，推进党史学习教育，魏家坡景区资源丰富、条件便利、责无旁贷。三名演员加班加点排练，在演绎效果上精益求精，努力让党的故事真正“活”起来，让游客通过沉浸式互动感的参观体验获得内心的震撼、精神的洗礼。

“党史天天学、党史处处学，已经成为孟津党员干部的自觉行动！”孟津主要负责人表示，党史学习教育有其自身的特点和规律。孟津高度重视学习教育的方式方法，加强对党在孟津历史的研究，注重面向不同层级、不同领域、不同对象分类推进学习教育，把单项培训和双向互动、课堂培训和沉浸式文艺活动、线上与线下结合起来，不断增强学习教育的吸引力和感染力。(洛报融媒记者 孙自豪)