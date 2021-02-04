洛阳23所高中招收体育艺术特长生、尖子生

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，今年，我市23所高中计划招收体育艺术特长生、尖子生共874人。与去年相比，招生学校、招生人数均有所增加。自即日起，符合报名条件的考生可准备材料，并在规定时间内到所在初中报名。

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，今年，我市23所高中计划招收体育艺术特长生、尖子生共874人。与去年相比，招生学校、招生人数均有所增加。自即日起，符合报名条件的考生可准备材料，并在规定时间内到所在初中报名。

变化

招生学校增加4所 招生人数增加411人

“为贯彻落实上级文件精神，我市今年加大对体育、艺术类考生的培养力度，无论是招生学校，还是招生人数，与去年相比均有所增加。”市教育局体艺卫站站长陈钢说。

此前，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，要求各地将体育、美育纳入各级各类学校人才培养全过程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

陈钢介绍，根据文件精神及我市部分初中、高中特长生培养需要，市教育局近日下发了《关于2021年市区普通高中招收体育、艺术特长生(尖子生)的通知》，对特殊类型招生工作进行统筹安排。

2021年洛阳中招体育艺术特长生、尖子生招生信息

今年，我市共有23所公办高中计划面向全市招收874名体育艺术特长生、尖子生。

招收体育特长生、尖子生的学校共有22所，计划招生584人，招生项目有田径、足球、篮球、排球、乒乓球、武术、网球七大类。

招收艺术特长生的学校有5所，分别为洛阳理工附中、市八中、市九中、洛阳外国语学校、市四十六中，计划招生290人，招生项目有声(器)乐、舞蹈、美术三大类。

从总体上看，我市招收体育艺术特长生、尖子生的学校比去年增加了4所，分别为市九中、市十五中、市四十中、市四十三中；招生人数比去年增加了411人，其中艺术特长生比去年增加了230人，体育特长生、尖子生比去年增加了181人。

报名

符合条件的考生自即日起可准备报名材料

▲有体育特长的看这里

报名对象

今年，符合以下条件之一、有我市2021年中招考试准考证的初中应届毕业生，可报考相应学校的体育特长生、尖子生。其中，体育特长生面向城市区应届初中毕业生招生，体育尖子生面向全市招生。

体育特长生

考生须身体健康、体育成绩优秀，有足球、篮球、排球、田径、武术、乒乓球、网球其中一项特长；持有市级以上教育、体育行政部门颁发的体育竞赛获奖证书，或参加过市级以上教育、体育行政部门组织的正规比赛，或由市体育局推荐报名；自愿报考高一级中学，并坚持继续参加课余体育训练。

体育尖子生

考生须身体健康、体育成绩优秀，有足球、篮球、排球、田径其中一项特长；荣获全国比赛单项前8名、集体前8名主力队员；全省单项前8名，集体前6名主力队员；洛阳市比赛单项前3名，集体前4名(一等奖)主力队员，并持有市级以上教育、体育行政部门颁发的获奖证书，由本人申请及所报考学校同意接收并申请方可报名。

持有乒乓球、羽毛球、射击项目的一级运动员证书的考生，将直接认定为尖子生；高中学校愿意接受的，不受分配指标限制。

提交资料

目前，考生可根据要求准备报名材料，5月8日前通过所在初中进行报名。报名时需要携带2021年中招考试准考证、纸质电子版学籍表、体育竞赛获奖证书、运动会秩序册、成绩册(原件及复印件)、文件等相关资料。5月8日，考生所在初中将以上资料进行审查整理后，送至市教育局体艺卫站进行资格审核。

现场报名

5月11日15时至18时，通过资格审核的考生须携带考试登记表，到市一中进行现场选校报名，并根据自己的体育特长，选择需要报考的学校。每名考生限报2所学校，每个批次各1所，并与中招志愿一致。