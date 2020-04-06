洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

清明节，洛阳这些体育场馆免费开放

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.26 08:39

　　记者昨日从市体育局获悉，今年清明节国家法定节假日期间，市体育中心体育场馆继续免费对外开放，开放时间为4月4日当天。

　　进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)的相关管理规定，所有运动项目器材自备。

　　市体育中心及附近场馆

　　新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场及训练场、新区多功能运动场、新区游泳馆、新区体育馆、水分子游泳运动中心均需提前1天电话预约(预约时间：4月3日，8:30至11:30，14:30至17:30)，不接受现场预约。

　　新区体育场(比赛)场地

　　开放项目：足球、田径、毽球

　　开放时间：6:00至18:00

　　预约电话：65920286

　　新区体育场(训练)场地

　　开放项目：足球、田径

　　开放时间：6:00至15:00

　　预约电话：65920286

　　新区多功能运动场

　　开放项目：五人制足球、篮球

　　开放时间：6:00至22:00

　　预约电话：65920269

　　新区网球馆(包括室外场地)

　　开放项目：网球

　　开放时间：9:00至18:00

　　预约电话：60667768

　　新区游泳馆(咨询电话：65920281)

　　开放项目：游泳

　　开放时间：9:00至18:00

　　预约电话：65920028

　　注：预约成功后请于次日到市体育中心射击馆东门二楼办公室(205房)领取门票后凭票进场，领票时间：9:00至11:30，14:30至16:00，游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

　　新区体育馆

　　开放项目：羽毛球、乒乓球

　　开放时间：8:30至18:00

　　预约电话：65968766

　　洛阳市水分子游泳运动中心

　　开放项目：游泳、健身

　　开放时间：9:00至17:00

　　预约及咨询电话：60236523

　　开放接待人数：受场地限制当天限免150人次

　　进场须知：北门进出；受场地限制每人限时2小时；入场人员需携带身份证并缴纳80元保证金(钥匙押金30元、超时押金50元)；请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

　　西工体育场、新区室外篮球场、新区室外门球场

　　按照正常开放公告规定进行。

　　西工体育场开放项目：田径、毽球

　　新区室外篮球场开放项目：篮球

　　新区室外门球场开放项目：门球（记者 孟山）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 真漂亮！洛阳公交车长换新装 喜迎牡丹...
  • 南山牡丹文化园靓姿初显 牡丹文化节开...
  • 洛阳都市圈建设：部分县区有望与周边...
  • 定了！洛阳地铁官方APP“洛易行”26日...
  • 洛阳一批涉户政、驾考便民措施来了！...
  • 官宣！洛阳地铁1号线3月28日开通 中...
  • 洛阳进入“地铁时代”！地铁1号线建设...
  • 19座车站串珠成链 洛阳地铁梦圆【高清...
  • 洛阳地铁1号线即将开通 坐地铁读城读史
  • 首趟跨省“红色之旅”老年旅游专列从...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    龙门石窟研究院联合浙...
    老城区西南隅街道办事...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605