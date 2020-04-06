清明节，洛阳这些体育场馆免费开放

记者昨日从市体育局获悉，今年清明节国家法定节假日期间，市体育中心体育场馆继续免费对外开放，开放时间为4月4日当天。

记者昨日从市体育局获悉，今年清明节国家法定节假日期间，市体育中心体育场馆继续免费对外开放，开放时间为4月4日当天。 记者昨日从市体育局获悉，今年清明节国家法定节假日期间，市体育中心体育场馆继续免费对外开放，开放时间为4月4日当天。 进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)的相关管理规定，所有运动项目器材自备。 市体育中心及附近场馆 新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场及训练场、新区多功能运动场、新区游泳馆、新区体育馆、水分子游泳运动中心均需提前1天电话预约(预约时间：4月3日，8:30至11:30，14:30至17:30)，不接受现场预约。 新区体育场(比赛)场地 开放项目：足球、田径、毽球 开放时间：6:00至18:00 预约电话：65920286 新区体育场(训练)场地 开放项目：足球、田径 开放时间：6:00至15:00 预约电话：65920286 新区多功能运动场 开放项目：五人制足球、篮球 开放时间：6:00至22:00 预约电话：65920269 新区网球馆(包括室外场地) 开放项目：网球 开放时间：9:00至18:00 预约电话：60667768 新区游泳馆(咨询电话：65920281) 开放项目：游泳 开放时间：9:00至18:00 预约电话：65920028 注：预约成功后请于次日到市体育中心射击馆东门二楼办公室(205房)领取门票后凭票进场，领票时间：9:00至11:30，14:30至16:00，游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。 新区体育馆 开放项目：羽毛球、乒乓球 开放时间：8:30至18:00 预约电话：65968766 洛阳市水分子游泳运动中心 开放项目：游泳、健身 开放时间：9:00至17:00 预约及咨询电话：60236523 开放接待人数：受场地限制当天限免150人次 进场须知：北门进出；受场地限制每人限时2小时；入场人员需携带身份证并缴纳80元保证金(钥匙押金30元、超时押金50元)；请自备泳衣、泳帽、泳裤等。 西工体育场、新区室外篮球场、新区室外门球场 按照正常开放公告规定进行。 西工体育场开放项目：田径、毽球 新区室外篮球场开放项目：篮球 新区室外门球场开放项目：门球（记者 孟山）