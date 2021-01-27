近30万人次参与！洛阳体育大拜年精彩收官

洛报融媒记者16日从洛阳市体育局获悉，2021年洛阳市“贺新春”体育大拜年线上系列活动圆满结束。据悉，此次活动吸引了全市近30万人次参与，展示了洛阳广大市民健康文明的生活方式和良好的精神风貌。

洛报融媒记者16日从洛阳市体育局获悉，2021年洛阳市“贺新春”体育大拜年线上系列活动圆满结束。据悉，此次活动吸引了全市近30万人次参与，展示了洛阳广大市民健康文明的生活方式和良好的精神风貌。

此次活动由洛阳市体育局主办，洛阳市社会体育事务中心、洛阳市体育总会承办。自2月8日正式启动以来，在一个多月的时间内，先后组织开展了围棋、象棋等网络对抗项目以及空竹、健身气功、毽球、武术、健步走、广场健身操舞等网络展示项目。在活动的项目设置上，充分考虑老、中、青三代的健身需求，选择具有中华传统特色的项目，凸显了吉祥欢乐的节日氛围。在奖项设置上，每个展示项目设立一、二、三等奖、优秀奖和最佳人气奖，除了参加线上展示的个人和团体，广大市民也可通过上传至网络平台的参赛视频学习各项目的动作技巧，分享交流经验，并投票点赞。据主办方介绍，活动启动以来，吸引了众多洛阳市民的青睐。截至目前，有近30万人次参与。

市体育局有关负责人表示，此次活动的评奖结果近期将在“云动洛阳”微信公众号上发布，获奖选手将获得电子证书和奖金。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）