“清明”假期，洛阳体育场馆免费开放

洛报融媒记者24从市体育局获悉，2021年“清明节”国家法定节假日期间，市体育中心体育场馆继续免费对外开放。开放时间：2021年4月4日(共1天)。 洛报融媒记者24从市体育局获悉，2021年“清明节”国家法定节假日期间，市体育中心体育场馆继续免费对外开放。开放时间：2021年4月4日(共1天)。 进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)的相关管理规定，所有运动项目器材自备。 【新区体育中心及附近场馆】 新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场及训练场、新区多功能运动场、新区游泳馆、新区体育馆、水分子游泳中心均需提前1天电话预约(预约时间：2021年4月3日，上午8:30-11:30 下午14:30-17:30)，不接受现场预约。 新区体育场(比赛)场地： 开放项目：足球、田径、毽球，开放时间：6:00至18:00，预约电话：65920286 新区体育场(训练)场地： 开放项目：足球、田径，开放时间：6:00至15:00，预约电话：65920286 新区多功能运动场： 开放项目：五人制足球、篮球，开放时间：6:00至22:00，预约电话：65920269 新区网球馆(包括室外场地)： 开放项目：网球，开放时间：9:00至18:00，预约电话：60667768 新区游泳馆(咨询电话：65920281)： 开放项目：游泳，开放时间：9:00至18:00，预约电话：65920028，注：预约成功后请于次日到市体育中心射击馆东门二楼办公室(205房)领取门票后凭票进场，领票时间：上午9:00-11:30，下午14:30-16:00，游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。 新区体育馆： 开放项目：羽毛球、乒乓球，开放时间：8:30至18:00，预约电话：65968766 洛阳市水分子游泳运动中心： 开放项目：游泳、健身，开放时间：9:00至17:00，预约及咨询电话：60236523 开放接待人数：受场地限制当天限免150人次。预约时间：2021年4月3日(上午8:30——11:30，下午14:30——17:30)，进场须知：北门进出；受场地限制每人限时2小时；入场人员需携带身份证并缴纳80元保证金(钥匙押金30元、超时押金50元)；请自备泳衣、泳帽、泳裤等。 【西工体育场、新区室外篮球场、新区室外门球场】 按照正常开放公告规定进行。 西工体育场开放项目：田径、毽球 新区室外篮球场开放项目：篮球 新区室外门球场开放项目：门球 (洛报融媒记者 孟山)