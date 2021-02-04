洛阳市中招体育考试日程安排确定 新增一个考点

昨日，记者从市教育局获悉，我市中招体育考试日程安排确定：4月13日至20日，城市区考生将在市一中、市八中伊滨校区、河科大附中、吉利区实验中学4个考点参加考试。

昨日，记者从市教育局获悉，我市中招体育考试日程安排确定：4月13日至20日，城市区考生将在市一中、市八中伊滨校区、河科大附中、吉利区实验中学4个考点参加考试。 昨日，记者从市教育局获悉，我市中招体育考试日程安排确定：4月13日至20日，城市区考生将在市一中、市八中伊滨校区、河科大附中、吉利区实验中学4个考点参加考试。 “与2019年相比，今年，我市中招体育考试增加了河科大附中考点。”市教育局体艺卫站相关负责人说，2020年受疫情影响，我市未举行中招体育考试；作为每年中招考试最先开考的科目，增加考点有利于提高考试效率、缩短整体考试时间，让学生在体育考试结束后，尽快投入其他科目的备考。 根据今年的安排，城市区共有2.5万余名考生将在上述4个考点进行考试，其中，市一中考点率先开考，河科大附中考试人数最多。各区具体考试信息如下： 2021年洛阳市中招体育考试日程安排 考点 市一中 考试时间 4月13日至17日 考试人数 8317人 ●参加考试学校：市四十五中、市五十四中、市回中、洛阳华夏外国语学校、市五十八中、市十八中、佳林学校(瀍河校区)、市华林学校、市十一中、市二十七中、建中实验学校、市四十四中、市二十四中、洛阳东方外国语学校、邙山二中、红山一中、市五十二中、洛阳外国语学校、市三十六中、洛阳地矿双语学校、洛阳国际学校、市四中、市二十六中、市十六中、市六中、邙山一中、市五十中、市实验中学、市五十五中(西工、洛龙校区) 考点 市八中伊滨校区 考试时间 4月14日至18日 考试人数 7888人 ●参加考试学校：洛阳华洋国际学校、寇店一中、市十四中、洛龙二中、佳林学校(伊滨校区)、龙门一实校、龙门二实校、洛阳复兴学校、洛龙一中、洛龙十七中、李村一中、伊滨国瑾实验学校、洛阳华英外语实验学校、洛龙五实校、洛龙六实校、龙城双语初中、佃庄一中、古城中学、市四十七中、李村三中、市四十一中、洛阳锦艺实验学校、梅森中学、庞村三中、枫叶国际学校、洛龙三中、诸葛一中、洛龙七实校、洛龙一实校、洛龙二实校、洛龙区实验中学 考点 河科大附中 考试时间 4月15日至19日 考试人数 8985人 ●参加考试学校：市五中、欧亚国际双语学校、河洛中学、东升三中、市五十六中、高新区实验中学、大所学校、市四十九中、市四十八中、市五十一中、东方理工实验学校、市三十二中、市二十三中、东方二中、东明外语实验学校、高新三中、高新二中、高新二实验、高新一中、高新四中、市二外、东升二中 考点 吉利区实验中学 考试时间 4月20日 考试人数 662人 ●参加考试学校：吉利区实验中学、吉利区一中、北京新学道洛阳国际书院（首席记者 焦琳）