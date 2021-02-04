致富不忘乡邻！洛阳一对亲兄弟捐赠路灯照亮全村【视频】

这两天，偃师大口镇韩村刚装上的20盏太阳能路灯，成了村民茶余饭后的热点话题。

这两天，偃师大口镇韩村刚装上的20盏太阳能路灯，成了村民茶余饭后的热点话题。

“建海、继生兄弟俩好样的，给咱韩村的后生树立了榜样。”村民韩胜利说。

村干部介绍，年近六旬的韩建海、韩继生弟兄二人常年在外工作，虽然不能常回老家，但他们时常关心着家乡的发展。前不久，二人主动联系村里说想为村民做点什么，以表达在外游子对家乡的回馈。

得知村里几条街还未装路灯，韩建海、韩继生弟兄二人当即表示，愿意出资解决街道照明问题。考虑到路灯安装涉及布置电线、电费支付等多方面问题，村里最终选择了节能环保的太阳能路灯。

“使用太阳能路灯不仅能节省电费、方便施工，且这种灯的开关时间可根据光感自动调节。”韩建海说，太阳能路灯既环保节能，又不需花太多精力去管理，非常适合村里使用。

说干就干！日前，他们兄弟二人拿出5000元，为村民自费安装太阳能路灯20盏，点亮了村里的道路。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 陈鹏飞 文/图/视频)