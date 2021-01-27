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偃师市府店镇杨窑村：战时军民鱼水情 红色基因代代传
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.16 08:28
　　

李敬土拿着老门槛

　　府店镇杨窑村位于偃师市南部山区。这里群山环抱，地势险要。1944年，八路军豫西抗日独立支队在这里开辟了第一个抗日根据地，并设立了八路军豫西抗日独立支队队部。近日，记者驱车沿着曲折的乡间小路来到杨窑村，探寻曾经的抗战印记。

　　探寻革命旧址 追忆抗战岁月

　　春天的杨窑村山花烂漫，76岁的村民李敬土坐在一座院子旁，唱起了歌：“三月桃花开，皮司令带兵来，消灭鬼子和汉奸，为咱除祸害。”这是当地群众为纪念八路军豫西抗日独立支队而作的歌，几乎所有村民都会唱。

　　他身旁的院子就是八路军豫西抗日独立支队队部旧址，经过提升改造，旧址已成了纪念馆。步入院子，只见东、西厢房为砖土结构，青瓦覆顶，古朴而精致，这里曾是“通讯班”“警卫连”等，现已改造成展厅。陈列柜中摆放着当年的电报机、煤油灯、长刀、炮弹等物品，墙上悬挂的展板记录着八路军豫西抗日独立支队的英勇事迹。

　　院子里面有一个旧窑洞，便是著名的“杨窑会议”旧址，窑洞内还有一个小窑洞，标着“皮、徐首长休息处”。看着窑洞内摆放的老桌椅、煤油灯等物件，仿佛回到曾经的峥嵘岁月。

　　杨窑村迎来“皮徐支队”

　　1944年4月，日寇发动豫湘桂战役，侵犯豫西。当年9月，以皮定均为司令员、徐子荣为政治委员的八路军豫西抗日独立支队进入嵩山地区。9月29日，皮定均率支队机关和警卫连来到位于佛光山区的杨窑村。

　　这里地势险要，易守难攻，有较好的群众基础，皮、徐二人决定在此建立抗日根据地，开展抗日武装宣传。

　　当年11月初，皮、徐二人率部在杨窑村召集各路武装工作队，召开了一次创建抗日根据地的决策会议，即著名的“杨窑会议”。会议决定以佛光村为中心建立佛光抗日根据地。

　　自此，佛光山区成为偃师、登封、巩县(今郑州巩义市)等地的抗战枢纽。在八路军抗日精神的感召下，杨窑村和周边地区的许多进步青年参加了八路军，为抗战胜利作出了贡献。

　　军民一心联合抗日

　　八路军豫西抗日独立支队队部旧址曾是李敬土家的院子，当皮、徐二人决定在此建立抗日根据地时，李敬土的父亲李金婷主动让出自家的院子和屋子，供八路军居住和办公。

　　“当时，村里几乎家家都住有八路军战士。”李敬土说，村民们还把救助、掩护伤员视作义不容辞的责任。为保证伤员在日军“扫荡”时的安全，村里的青壮年分为两班，一班人在村周围轮流放哨，一班人负责帮助转移伤员。有了村民的保护，敌人虽多次搜索杨窑村，但都未找到伤员。

　　说话间，李敬土拿起院子大门的老门槛，它虽已破旧不堪，但非常有纪念意义。“皮司令带战士们离开后，日军来村里找他，为了不让日军进入八路军工作的地方，我父亲把院子大门锁死了。”李敬土说，日军用石头使劲砸院门和门槛，门槛的缺口就是日军留下的。

　　曾有人出高价想买走这个门槛，但李敬土不同意。“这是日军侵华的罪证，也是教育后代铭记历史的物件，给再多钱我也不卖！”他说，父亲一直教导他要永远相信党、拥护党，做一个正直的人。作为一名党员，他也常给孩子们讲述战时军民鱼水情深的故事。

　　2009年，在八路军豫西抗日独立支队队部旧址的基础上建立纪念馆。2011年，该纪念馆被定为“革命老区爱国主义教育基地”，红色基因在杨窑村代代相传。（记者 何奕儒 通讯员 赵夏雨 李博 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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