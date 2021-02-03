洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳偃师父子二人接力守护抗日十三无名烈士墓53年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.19 11:50

　　在洛阳偃师府店镇佛光村，有一座背靠青山的陵园，陵园前立着一块“抗日十三无名烈士纪念碑”，村民裴献周常来这里拔杂草、擦墓碑，他的父亲裴麦闹在此看守无名烈士墓45年，如今，他继承父亲遗愿，继续守护这方埋有烈士忠骨的土地,守护关于英雄的记忆……

　　十三位无名烈士在此长眠76年

　　近日，洛报融媒记者驱车来到佛光村，“抗日十三无名烈士纪念碑”立在半山腰上，周围绿树环绕，庄严肃穆。一群学生正站在碑前，聆听老师讲述那段峥嵘岁月。

　　纪念碑后面的抗日十三无名烈士墓呈“一”字排开，这十三位无名烈士已在此长眠了76年，至今，大家仍不知道他们的身份，推测这些烈士有可能来自林州一带。

　　记者注意到，每座墓碑前都植有一棵柏树，这是裴麦闹种下的，从1968年开始，他义务看守无名烈士墓，无论刮风下雨，天天守护，直至2013年老人去世。正因为有裴麦闹的守护，陵园里才翠柏成行。

　　裴麦闹去世后，他的儿子裴献周接替父亲，继续守护陵园。这十三位烈士为何在此牺牲？裴麦闹和儿子为何接力守墓？裴献周一边擦着墓碑，一边讲起了往事。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 明日开通！洛阳新伊大街南延工程地面...
  • 洛阳打通干线公路大通道 助力洛阳都市...
  • 促进区域协调发展的重大举措——以行...
  • 洛阳地铁1号线通车在即 1300棵大树“...
  • 运营前最后一次“大考”！洛阳地铁1号...
  • 应天门、九洲池、栾川抱犊寨加入洛阳...
  • 挑灯夜战 修路便民
  • 洛阳持续完善创新载体建设 厚植创新创...
  • 看他们如何从国家“十四五”规划纲要...
  • 洛阳供水管线设施改造 让519个小区8万...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    春花绽放 扮靓洛阳城...
    洛阳凌波湖：皮划艇运...
    建设“客家祖源地” ...
    巨幅玻璃牡丹画将“绽...
    精彩热帖

    给游园添彩的模特

    女人如花

    含苞待放

    油菜花海
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605