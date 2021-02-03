洛阳偃师父子二人接力守护抗日十三无名烈士墓53年

在洛阳偃师府店镇佛光村，有一座背靠青山的陵园，陵园前立着一块“抗日十三无名烈士纪念碑”，村民裴献周常来这里拔杂草、擦墓碑，他的父亲裴麦闹在此看守无名烈士墓45年，如今，他继承父亲遗愿，继续守护这方埋有烈士忠骨的土地,守护关于英雄的记忆……

在洛阳偃师府店镇佛光村，有一座背靠青山的陵园，陵园前立着一块“抗日十三无名烈士纪念碑”，村民裴献周常来这里拔杂草、擦墓碑，他的父亲裴麦闹在此看守无名烈士墓45年，如今，他继承父亲遗愿，继续守护这方埋有烈士忠骨的土地,守护关于英雄的记忆……

十三位无名烈士在此长眠76年

近日，洛报融媒记者驱车来到佛光村，“抗日十三无名烈士纪念碑”立在半山腰上，周围绿树环绕，庄严肃穆。一群学生正站在碑前，聆听老师讲述那段峥嵘岁月。

纪念碑后面的抗日十三无名烈士墓呈“一”字排开，这十三位无名烈士已在此长眠了76年，至今，大家仍不知道他们的身份，推测这些烈士有可能来自林州一带。

记者注意到，每座墓碑前都植有一棵柏树，这是裴麦闹种下的，从1968年开始，他义务看守无名烈士墓，无论刮风下雨，天天守护，直至2013年老人去世。正因为有裴麦闹的守护，陵园里才翠柏成行。

裴麦闹去世后，他的儿子裴献周接替父亲，继续守护陵园。这十三位烈士为何在此牺牲？裴麦闹和儿子为何接力守墓？裴献周一边擦着墓碑，一边讲起了往事。