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洛阳人喝的自来水 入户前要经过106项“水体检”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.21 22:30

　　在3月22日世界水日到来之际，记者探访河南省城市供水水质监测网洛阳监测站(下称洛阳监测站)，并随工作人员一起到监测点采样、检测，带您一起看看与我们息息相关的水是如何“体检”的。

　　监测点采样，现场进行消毒剂、浊度、硬度等检测

　　21日上午，身着白大褂的化验员吴娇娇和同事带着采样桶以及便携式化验设备，向隋唐城遗址植物园北门附近的一个监测点走去。她当天的任务是要从这个监测点采集水样，并现场进行消毒剂、浊度、硬度等项目检测。

　　洛阳监测站设备负责人、工程师赵荣荣介绍，受洛阳北控水务集团有限公司委托，该监测站近期将加强对自来水水源水、水厂出厂水、供水管网水及管网末梢水等关键环节水质的监测。他们主要选择人口流动较大、人员相对密集的地方作为水质监测点，并增加检测频次。

　　采样不就是接水吗？吴娇娇说，采样环节很有讲究，他们要用酒精炉对出水口进行消毒、并放水至管网水流出。“判断是否是管网水也有技巧，用手背试水，冬天水温、夏天水凉，保证采样的准确性才能保证检测的有效性。”

　　采样结束后，吴娇娇蹲在监测点外的长椅边进行现场化验，经过她一系列熟练的操作，仪器显示数相关监测数据达标合格，他们这才放心地去下一个监测点。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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